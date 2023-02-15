WildUmstritten vom 15.02.2023Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 16: WildUmstritten vom 15.02.2023
52 Min.Folge vom 15.02.2023
Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, Publizistin Anneliese Rohrer und Anna Svec vom Bündnis Links diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Corona-Versöhnung? - Rudert Kocher zurück? - Jane Fonda kritisiert OMV
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Alle 3 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4