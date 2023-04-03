WildUmstritten vom 03.04.2023Jetzt kostenlos streamen
Folge 35: WildUmstritten vom 03.04.2023
53 Min.Folge vom 03.04.2023
Bei WildUmstritten diskutieren heute der Kabarettist Thomas Maurer, "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und die Journalistin Anneliese Rohrer folgende Themen: Inseraten-Affäre – SPÖ: Die Lager bilden sich – Finnland tritt NATO bei.
