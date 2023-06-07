WildUmstritten vom 07.06.2023Jetzt kostenlos streamen
Folge 61: WildUmstritten vom 07.06.2023
53 Min.Folge vom 07.06.2023
"Falter"-Chefredakteur Florian Klenk, PR-Berater und Ex-Pressesprecher von Erwin Pröll Daniel Kapp und Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages.
