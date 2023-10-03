WildUmstritten vom 03.10.2023Jetzt kostenlos streamen
Folge 97: WildUmstritten vom 03.10.2023
41 Min.Folge vom 03.10.2023
Peter Sichrovsky, Gerald Gerstbauer und Barbara Tóth diskutieren bei Werner Sejka über die aktuellen Themen des Tages: Hund tötet Joggerin - Absage ans System - Was will Kickl?
