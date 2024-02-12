Wild Umstritten vom 12.02.2024Jetzt kostenlos streamen
"Falter"-Chefredakteur Florian Klenk, Kommunikationsberaterin Sylvia Steinitz und Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol (ÖVP) diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: Österreich: 98 % russisches Gas– Trump attackiert NATO – ÖBB mit Notfahrplan
