Wild Umstritten - Die PULS 24 Insider
Folge 23: Wild Umstritten Spezial vom 14.02.2024
53 Min.Folge vom 14.02.2024
Común-Stiftungsgrünerin Veronika Bohrn Mena, Sacher-CEO Matthias Winkler und Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache diskutieren bei Anchor Werner Sejka u.a. über die Aschermittwochreden von FPÖ-Chef Herbert Kickl, SPÖ-Chef Andreas Babler und ÖVP-Chef Karl Nehammer.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4