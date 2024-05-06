Wild Umstritten vom 06.05.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 56: Wild Umstritten vom 06.05.2024
51 Min.
"Falter"-Chefredakteur Florian Klenk, Ex-SPÖ-Staatssekretärin Christa Kranz und Kommunikationsberater Ralf-Wolfgang Lothert diskutieren bei Werner Sejka über folgende Themen: ÖVP im Clinch – Antisemitismus-Welle – Teuerung im Fokus
