Wir leben im Gemeindebau
3 Staffeln
Als Österreichischen Gemeindebau bezeichnet man einen Wohnblock des sozialen Wohnungsbaus. Gemeindebauwohnungen entstehen seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Alleine in Wien gibt es über 200.000 Gemeindebau-Wohneinheiten, hochgerechnet bedeutet dies, dass etwa jeder vierte Bewohner der Bundeshauptstadt in einem Gemeindebau zu Hause ist. Und dabei beschränkt sich die Einwohnerschaft nicht auf eine Gesellschaftsschicht. Der Maurer wohnt hier auf einer Stiege mit dem Akademiker, der Tätowierer Tür an Tür mit dem Wienerliedsänger. Ein fruchtbarer Boden also, für Tratsch und Klatsch, für Geschichten, die das Leben schreibt.
