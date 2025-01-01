Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Handy-Experiment
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Wir müssen reden!: Der Talk nach dem Handy-Experiment
Lisa Gadenstätter lädt, begleitend zum Experiment „Drei Wochen Handy-Entzug“, zu einer Gesprächsrunde. Expert:innen, Verantwortliche und Betroffene – darunter Psychologe Oliver Scheibenbogen, Influencer Michael Skopek und Zukunftsforscher Tristan Horx – diskutieren gesundheitliche, gesellschaftliche und digitale Folgen des Smartphone-Gebrauchs.
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0