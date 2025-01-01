Witness Number 3
1 StaffelAb 16
Witness Number 3
Ein Blick, der nur den Bruchteil einer Sekunde dauert, lässt das Leben der alleinerziehenden Mutter Jodie aus den Fugen geraten. Unwissentlich ist sie die letzte Person, die einen Mörder und sein Opfer sieht, bevor er ermordet wird. Nachdem sie einem Aufruf der Polizei gefolgt ist, wird Jodie mitgeteilt, dass ihre Identität anonym bleiben muss. Und dann wird ihr klar, warum... Sie wird von einer Gang eingeschüchtert, die sie zum Schweigen bringen will und vor nichts zurückschreckt, um ihren beschuldigten Boss zu schützen. Ein klaustrophobischer Psychothriller, bei dem sich die Frage stellt: Wie weit würdest du gehen, um das Richtige zu tun?
Genre:Drama
Altersfreigabe: 16
16
Copyrights:© C+ AUSTRIA
