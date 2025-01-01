Woody Woodpecker
4 StaffelnAb 6
4 StaffelnAb 6
Woody Woodpecker
Der freche Specht Woody Woodpecker lebt in seinem Baumhaus in einem Vorort von Southland. Gemeinsam mit seinen Freunden hält er die Nachbarschaft ordentlich auf Trab und legt sich immer wieder mit den Menschen und deren Haustieren an. Dabei schafft er es jedoch geschickt, jede Situation souverän zu lösen, bevor es ihm selbst an den Kragen geht.
Genre:Animation, Kinder, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.