Heidi Reichinnek im Talk: "Kanzlerin? Ich bin offen!"
World Wide Wohnzimmer
Folge vom 25.04.2025: Heidi Reichinnek im Talk: "Kanzlerin? Ich bin offen!"
22 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12
Die "Queen" der Linken über eine irre Aufholjagd, Umgang mit psychischem Druck, Fan-Erlebnisse auf dem Flohmarkt und warum Merz kein Kanzler kann.
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
