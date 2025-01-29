Wir "verschönern" schöne Promis! (mit DR. RICK & DR. NICK)Jetzt kostenlos streamen
World Wide Wohnzimmer
Folge vom 29.01.2025: Wir "verschönern" schöne Promis! (mit DR. RICK & DR. NICK)
17 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12
Sie sind die Ärzte, denen Promis ihren Umbau anvertrauen: DR. RICK und DR. NICK setzen mit uns das Skalpell an! Das Ziel: Schöne Promis noch "schöner" machen...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren