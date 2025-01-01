Z Nation
5 StaffelnAb 18
Drei Jahre nachdem ein Zombievirus die amerikanische Bevölkerung nahezu ausgerottet hat, macht sich eine kleine Gruppe Überlebender auf den Weg von New York nach Kalifornien. Dabei konzentrieren sie sich auf ihre letzte Hoffnung: Murphy. Der einzige bekannte Mann, der einen Zombieangriff überlebt hat. Sein Blut könnte der Schlüssel zum Überleben der Menschheit sein. Der Trupp, angeführt von Hammond und Garnett, nimmt den dreitausend Meilen langen Weg auf sich, da in Los Angeles das letzte funktionierende Labor ist. Dabei zählt jede Sekunde, denn schon bald wandeln mehr Tote auf der Erde, als sich die Gruppe vorstellen kann. Zudem bewahrt Murphy ein dunkles Geheimnis, das die gesamte Operation gefährden könnte.
