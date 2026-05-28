BSF-Paar im Babyglück
Arabella enthüllt bei "Bauer sucht Frau" das Geschlecht von Manuel und Christinas Baby
Aktualisiert:von Sophia Seidl
Christina und Manuel erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die beiden könnten kaum verliebter wirken, aber eine Frage beschäftigt "Bauer sucht Frau"-Fans besonders: Wird es ein Mädchen oder ein Bub? Hier erfährst du alles über das BSF-Traumpaar.
Du willst sehen, wie sich Christina & Manuel bei "Bauer sucht Frau" kennengelernt haben?
Vom Abschlussevent ins Liebesglück
Christina und Manuel haben ihr großes Glück gefunden und das nicht etwa durch ihre jeweiligen Anwärterinnen und Anwärter während der Hofwochen. Kennengelernt haben sie sich erst beim großen Abschlussevent der 22. Staffel von "Bauer sucht Frau", wo es sofort gefunkt hat. Aber damit nicht genug, die beiden wurden ein Paar und ihr Liebesglück scheint seither kein Ende zu nehmen.
In den Vorstellungsfolgen zur 23. Staffel stattet Arabella Kiesbauer den beiden einen Besuch ab, denn jetzt will sie alles wissen.
Die große Überraschung
Beim gemeinsamen Picknick in der Vorstellungsfolge greift Christina zu Käse mit Nutella, ein möglicher Hinweis auf Schwangerschaftsgelüste? Tatsächlich gibt es freudige Neuigkeiten, es hat "eingeschlagen", Christina ist schwanger, wie sie kürzlich bekannt gab. Die Familienplanung war dabei kein Zufall.
Christina spricht über ihre Schwangerschaft: So geht es ihr jetzt
Spannung um das Baby-Geschlecht
Ob Christina und Manuel einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, bleibt vorerst ein Geheimnis. Gelüftet wird dieses erst in der zweiten Vorstellungsfolge und zwar von Arabella Kiesbauer höchstpersönlich, die die große Enthüllung übernimmt.
Wer erfahren möchte, welches Geschlecht das "Bauer sucht Frau"-Baby hat, sollte die neuen Vorstellungsfolgen nicht verpassen: Diese starten heute, am 27. Mai um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn.
Willst auch du die Chance auf´s ganz große Glück?
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