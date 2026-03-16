Happy End "Bauer sucht Frau“: Hat Moritz sein Glück dank Fan mit Faible für Schnauzer gefunden? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sophia Seidl Ein neues "Bauer sucht Frau"-Pärchen hat sich offenbar gefunden - auf Umwegen. Bild: Joyn / ATV / Privat / STOCK.ADOBE.COM

Die 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" hat es in Sachen Liebe in sich. Moritz muss sich zwar von der Vorstellung einer gemeinsamen Zukunft mit Jungwinzerin Lisa verabschieden, doch das ist nicht das Ende seiner Liebesgeschichte. Stattdessen flattert ihm eine Nachricht ins Postfach, die alles verändert. Exklusiv sprechen der charmante Obersteirer und seine neue Freundin über ihre aufkeimende Liebe, was es mit seinem Schnauzer auf sich hat und sie verraten ein prickelndes Detail ihrer Zweisamkeit. Alle Details liest du hier.

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Die Aussprache beim Event Was als gemütlicher TV-Abend beginnt, endet mit einer Liebesgeschichte wie aus dem Drehbuch. Schon lange ist Julia begeisterte Zuschauerin von "Bauer sucht Frau". Gerade flimmert das Finale der 22. Staffel über Österreichs Bildschirme inklusive der Aussprache von Jungwinzerin Lisa und ihren Bewerbern. Da steht fest: Moritz und Lisa sind kein Paar.

Erster Schritt zur Liebe Moritz hat es ihr nicht nur mit seinem Witz und seiner Schlagfertigkeit, sondern auch mit seinem unverkennbaren Schnauzer angetan, gesteht sie im Interview. Aber wie ist es überhaupt so weit gekommen? Julia nutzte die Chance und schreibt ihm eine freche Nachricht: "Wie fühlt sich’s an, der Hero der Staffel zu sein?"

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Wie fühlt sich’s an, der Hero der Staffel zu sein? Die Nachricht von Julia, die alles verändert

Manchmal genügen eben nur wenige Worte, um jemanden um den Finger zu wickeln. Moritz erzählt dazu: "Der Schmäh hat gepasst, die Playlists auf Spotify mit Falco und STS waren in den Favoriten kongruent und so kam es kurz darauf zum ersten Treffen, und trotz 60 Kilometer Distanz zu vielen weiteren." Da sie beide beruflich in Graz tätig sind, ist die Distanz allerdings derzeit noch kaum ein Problem. Und wie stellen sich die beiden ihre gemeinsame Zukunft vor? Darauf antwortet Moritz locker wie gewohnt: "Momentan verbringen wir viel Zeit miteinander und schauen, wie sich unsere beiden Welten miteinander vereinen lassen."

Das lieben sie besonders aneinander Wenn Liebe so klingt, darf es ruhig ein bisschen schmalzig werden. Moritz und Julia zeigen nämlich, dass Romantik und Schmäh perfekt harmonieren können. Während Moritz an seiner "Gretl" vor allem den bodenständigen Humor und ihr ansteckendes Lachen liebt, schwärmt Julia von seinem Feingefühl: "Wir singen zusammen in der Dusche, er findet die richtigen Worte wenn’s drauf ankommt und mir geht das Herz auf, wenn er für eine Sache brennt. Und ja, not gonna lie - sein Schnauzer."

An meiner Gretl liebe ich ihren aus dem Leben gegriffenen Humor und dass ihr Lachen mein Leben so viel bunter macht. Moritz schwärmt über seine Freundin

"Ein Abenteuer, das man nutzen muss!" Für Moritz ist klar: Wer den Mut hat, vor der Kamera zu stehen, kann nur gewinnen. Das Erlebnis bei "Bauer sucht Frau" mitzumachen, biete nicht nur die Chance, besondere Menschen kennenzulernen, sondern auch über sich selbst hinauszuwachsen. Sein Fazit: "Es ist alleine die Chance über sich hinauszuwachsen eine, die man einfach am Schopf packen muss!" Die Paare, die sich in dieser Staffel bereits gefunden haben, bestätigen seine Worte. Und Moritz und Julia? Ob beim gemeinsamen Duschkonzert oder in tiefgründigen Gesprächen, die beiden beweisen, dass echtes Herzklopfen auch mit einer Portion Humor funktioniert und das "Bauer sucht Frau" verbindet.

Vielleicht findest auch du bei BSF das große Glück Bewerbung "Bauer sucht Frau": Du bist Bauer und auf der Suche nach der großen Liebe? 16.10.2025 • 13:57 Uhr

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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