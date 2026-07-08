Pannen, die man gesehen haben muss Hinter den Kulissen von "Bauer sucht Frau": Diese Clips zeigen die besten Hoppalas Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sophia Seidl Bauer sucht Frau Die Hoppalas der Vorstellungsfolgen Videoclip • 02:52 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Die 23. Staffel von "Bauer sucht Frau" steht in den Startlöchern und schon vor dem Start sorgt ein Blick zurück für beste Unterhaltung. Denn die ATV-Kultshow ist auch eine echte Pannen-Goldgrube. Von legendären Versprechern über schräge Missverständnisse bis hin zu Lachanfällen, sogar bei Arabella Kiesbauer selbst. Die witzigsten Hoppalas aus mehreren Staffeln sind jetzt in diversen Clips aufgetaucht. Wer die lustigen Szenen hinter den Kulissen sehen will, sollte unbedingt weiterlesen.

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22 Staffeln Bauer sucht Frau Bauer sucht Frau Die neuen Vorstellungsfolgen: Liebes-Amor Arabella Kiesbauer besucht die schönsten Bauernhöfe und idyllischsten Plätze, um die österreichischen Bäuerinnen und Bauern zu verkuppeln. In den Vorstellungsfolgen stellen sich die liebessuchenden Landwirte vor. Nach dem Ende der Bewerbungsphase geht es für die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten in die Hofwochen. Über allem steht die Frage: Ist am Ende der Funke der Liebe übergesprungen? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Zwischen Liebe und Pannen "Bauer sucht Frau" bleibt das absolute Lieblingsformat der Österreicher. Kult-Moderatorin Arabella Kiesbauer führt zum 23. mal durch die beliebte ATV-Show. Neben romantischen Momenten und emotionalen Entscheidungen liefert die Sendung seit jeher auch zahlreiche Hoppalas. Versprecher, Missverständnisse und unerwartete Situationen gehören einfach dazu. Vor allem in den Vorstellungsfolgen kommt es regelmäßig zu kleinen Pannen, wenn die Nervosität der Teilnehmer auf die ungewohnte Kamerasituation trifft.

Passiert den Besten Auch während der Hofwochen, in denen sich Bauern, Bäuerinnen und ihre Auserwählten besser kennenlernen, passieren immer wieder lustige Missgeschicke. Obwohl viele Teilnehmer im Laufe der Zeit sicherer vor der Kamera werden, bleibt Raum für spontane und unterhaltsame Momente. Selbst Arabella Kiesbauer, die als echter TV-Profi gilt, ist davor nicht gefeit. In aktuellen Behind-the-Scenes-Clips der neuen Staffel zeigt sich die Moderatorin ungewohnt locker, verspricht sich oder muss Dreharbeiten wegen Lachanfällen unterbrechen.

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Vorfreude auf die neue Staffel Die neuen Einblicke hinter die Kulissen machen schon jetzt Lust auf die kommende Staffel und beweisen einmal mehr, dass bei aller Ernsthaftigkeit rund um die Suche nach der großen Liebe der Spaß bei "Bauer sucht Frau" garantiert nicht zu kurz kommt. Wer es bis zum Start nicht erwarten kann, findet alle Staffeln und Folgen in der Mediathek auf Joyn.

22 Staffeln Bauer sucht Frau Bauer sucht Frau Die neuen Vorstellungsfolgen: Liebes-Amor Arabella Kiesbauer besucht die schönsten Bauernhöfe und idyllischsten Plätze, um die österreichischen Bäuerinnen und Bauern zu verkuppeln. In den Vorstellungsfolgen stellen sich die liebessuchenden Landwirte vor. Nach dem Ende der Bewerbungsphase geht es für die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten in die Hofwochen. Über allem steht die Frage: Ist am Ende der Funke der Liebe übergesprungen? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

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