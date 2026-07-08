Pannen, die man gesehen haben muss
Hinter den Kulissen von "Bauer sucht Frau": Diese Clips zeigen die besten Hoppalas
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Bauer sucht Frau
Die Hoppalas der Vorstellungsfolgen
Videoclip • 02:52 Min • Ab 6
Die 23. Staffel von "Bauer sucht Frau" steht in den Startlöchern und schon vor dem Start sorgt ein Blick zurück für beste Unterhaltung. Denn die ATV-Kultshow ist auch eine echte Pannen-Goldgrube. Von legendären Versprechern über schräge Missverständnisse bis hin zu Lachanfällen, sogar bei Arabella Kiesbauer selbst. Die witzigsten Hoppalas aus mehreren Staffeln sind jetzt in diversen Clips aufgetaucht. Wer die lustigen Szenen hinter den Kulissen sehen will, sollte unbedingt weiterlesen.
Bauer sucht Frau
Bauer sucht Frau
Die neuen Vorstellungsfolgen: Liebes-Amor Arabella Kiesbauer besucht die schönsten Bauernhöfe und idyllischsten Plätze, um die österreichischen Bäuerinnen und Bauern zu verkuppeln. In den Vorstellungsfolgen stellen sich die liebessuchenden Landwirte vor. Nach dem Ende der Bewerbungsphase geht es für die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten in die Hofwochen. Über allem steht die Frage: Ist am Ende der Funke der Liebe übergesprungen?
Zwischen Liebe und Pannen
"Bauer sucht Frau" bleibt das absolute Lieblingsformat der Österreicher. Kult-Moderatorin Arabella Kiesbauer führt zum 23. mal durch die beliebte ATV-Show.
Neben romantischen Momenten und emotionalen Entscheidungen liefert die Sendung seit jeher auch zahlreiche Hoppalas. Versprecher, Missverständnisse und unerwartete Situationen gehören einfach dazu. Vor allem in den Vorstellungsfolgen kommt es regelmäßig zu kleinen Pannen, wenn die Nervosität der Teilnehmer auf die ungewohnte Kamerasituation trifft.
Passiert den Besten
Auch während der Hofwochen, in denen sich Bauern, Bäuerinnen und ihre Auserwählten besser kennenlernen, passieren immer wieder lustige Missgeschicke. Obwohl viele Teilnehmer im Laufe der Zeit sicherer vor der Kamera werden, bleibt Raum für spontane und unterhaltsame Momente.
Selbst Arabella Kiesbauer, die als echter TV-Profi gilt, ist davor nicht gefeit. In aktuellen Behind-the-Scenes-Clips der neuen Staffel zeigt sich die Moderatorin ungewohnt locker, verspricht sich oder muss Dreharbeiten wegen Lachanfällen unterbrechen.
Vorfreude auf die neue Staffel
Die neuen Einblicke hinter die Kulissen machen schon jetzt Lust auf die kommende Staffel und beweisen einmal mehr, dass bei aller Ernsthaftigkeit rund um die Suche nach der großen Liebe der Spaß bei "Bauer sucht Frau" garantiert nicht zu kurz kommt. Wer es bis zum Start nicht erwarten kann, findet alle Staffeln und Folgen in der Mediathek auf Joyn.
Bauer sucht Frau
Bauer sucht Frau
Die neuen Vorstellungsfolgen: Liebes-Amor Arabella Kiesbauer besucht die schönsten Bauernhöfe und idyllischsten Plätze, um die österreichischen Bäuerinnen und Bauern zu verkuppeln. In den Vorstellungsfolgen stellen sich die liebessuchenden Landwirte vor. Nach dem Ende der Bewerbungsphase geht es für die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten in die Hofwochen. Über allem steht die Frage: Ist am Ende der Funke der Liebe übergesprungen?
Mehr entdecken
Das musst du wissen
"Bauer sucht Frau": Hinter den Kulissen mit Arabella Kiesbauer
Der Reality-Liebescheck
"Bauer sucht Frau": Die spannendsten Fakten hinter den Kulissen
Im Gespräch mit der Kultmoderatorin
Arabella Kiesbauer im Interview: Über Bauern, Dirndl und die Liebe
Neue Staffel neues Glück
"Bauer sucht Frau" 2026: Diese 14 Landwirte suchen jetzt die große Liebe
BSF-Nachwuchs
"Bauer sucht Frau"-Lisa und Philipp im Babyglück: "Wir haben das Schicksal entscheiden lassen"
Bewerbung
"Bauer sucht Frau": Bewirb dich für einen Bauern / eine Bäuerin
BSF-Nachwuchs
Manuel & Christina erwarten Nachwuchs
BSF-Paar im Babyglück
Arabella verrät bei "Bauer sucht Frau" das Geschlecht von Manuel und Christinas Baby
Liebe auf Umwegen
Liebesglück bei "Bauer sucht Frau": Fabian und Dani planen ihre gemeinsame Zukunft