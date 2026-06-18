BSF-Nachwuchs "Bauer sucht Frau"-Lisa und Philipp im Babyglück: "Wir haben das Schicksal entscheiden lassen" Veröffentlicht: 12:48 Uhr von Sophia Seidl Lisa und Philipp schweben schon bald zu dritt im Glück. Bild: Privat

Jungwinzerin Lisa und Philipp haben sich bei "Bauer sucht Frau" gefunden und schweben nun nicht nur auf Wolke sieben, sondern erwarten auch ihr erstes gemeinsames Baby. Wie ihre Liebesgeschichte begann und wie ihr Leben heute aussieht, verrät Lisa im exklusiven Interview.

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Wie alles begann Eigentlich sah bei "Bauer sucht Frau" alles nach anderen Happy Ends aus. Jungwinzerin Lisa lernte vier Hofherren kennen, die um ihr steirisches Herz buhlten. Wirklich festlegen konnte sie sich allerdings nicht, das sagte ihr Bauchgefühl. Philipp wiederum kämpfte bei Christina um ihr Herz und setzte sich am Ende sogar gegen acht Konkurrenten durch. Doch auch diese Verbindung hielt nicht. Wie sich später zeigte, hatte das wohl einen schicksalhaften Grund, beim Abschlussevent begegneten sich Lisa und Philipp und verliebten sich kurz darauf ineinander.

Das Glück auf Umwegen gefunden "Wir (Anm.: die Teilnehmer:innen von "Bauer sucht Frau") haben nach dem Event in der WhatsApp-Gruppe Kontakt gehalten", erzählt Lisa. Elli, die in derselben Staffel bei Bauer Dominik die Liebe suchte, gab schließlich den entscheidenden Anstoß für eine spontane Silvesterfeier zu der mit einigen bekannten BSF-Gesichtern kamen und dann kam eins zum anderen.

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"Wir haben nicht damit gerechnet, aber es hat einfach gepasst." Für die Liebe nahm Philipp sogar eine Strecke von dreieinhalb Stunden auf sich. "Er ist danach jedes Wochenende zu mir gekommen und dann war eigentlich alles klar", so Lisa. Inzwischen ist er ganz zu ihr gezogen und hat vor Ort einen neuen Job begonnen.

Wir haben nicht damit gerechnet, aber es hat einfach gepasst. Lisa schwebt auf Wolke 7

Baby-News Aber damit nicht genug: Lisa und Philipp erwarten jetzt Nachwuchs. "Ich bin jetzt im fünften Monat", verrät sie stolz. Ob das Baby geplant war? "Ja, mehr oder weniger. Wir haben das Schicksal entscheiden lassen", erklärt Lisa zurückhaltend. Für beide stand aber früh fest: "Wir wollten immer schon Kinder haben."

Wir haben das Schicksal entscheiden lassen. Lisa verrät die Babyplanung

Das Geschlecht ihres Babys bleibt auch für das Paar eine Überraschung. "Wir lassen es uns nicht sagen, Hauptsache gesund", stellt Lisa klar. Trotz Schwangerschaft arbeitet sie weiterhin bei ihrem Heurigen, bekommt aber volle Unterstützung von ihrem Partner: "Der Philipp hilft mir total." Wenn Bauchgefühl und Liebe stimmen, scheint der richtige Zeitpunkt oft ganz von selbst zu kommen, das sieht auch Lisa so: "Es war von Anfang an klar, dass es passt. Der Philipp ist genau das, was ich immer gebraucht habe." Für sie steht fest, dass ihre Liebe ohne "Bauer sucht Frau" wohl nie entstanden wäre. "Das war das Beste, was wir beide machen konnten. Es hat einfach so sein sollen."

Der Philipp ist genau das, was ich immer gebraucht habe. Lisa über ihre Beziehung

"Bauer sucht Frau" verbindet Fun Fact: Während die Folgen noch im TV liefen, tauschten sich Lisa und die anderen regelmäßig in ihrer WhatsApp-Gruppe aus. Nach dem Abschlussevent im November entstanden daraus sogar Watchpartys. So wurde nicht nur der Grundstein für die Liebe von Lisa und Philipp gelegt, sondern auch für viele Freundschaften. Übrigens: Vor fünf Jahren hätte Lisa schon fast bei "Bauer sucht Frau" teilgenommen, denn ihre Freunde wollten sie damals anmelden – doch sie war noch nicht bereit. Dann folgte sie ihrem Herzen: "Ich habe das im Gespür gehabt, dass 2025 mein Jahr wird, da mache ich mit." Und schlussendlich hat es 2026 wohl eingeschlagen.

Die 23. Staffel "Bauer sucht Frau" Mit den Vorstellungsfolgen am 27. Mai und 3. Juni ist die 23. Staffel bereits gestartet. Wenn du die Sendungen auf ATV oder Joyn verpasst hast, kannst du die neuen Bäuerinnen und Bauern jederzeit in der Joyn-Mediathek kennenlernen. Vielleicht ist ja auch dein großes Glück dabei?

Willst auch du die Chance auf´s ganz große Glück? Bewerbung "Bauer sucht Frau": Bewirb dich für einen Bauern / eine Bäuerin 17.06.2026 • 14:28 Uhr

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