Auf den Höfen von "Bauer sucht Frau" knistert es gewaltig, denn Amors Pfeile fliegen schneller als ein Mähdrescher "Brum" machen kann. Zumindest bei manchen Bäuer:innen ging es heiß her – als Resultat packen manche schon ihre Koffer. Hier die heißesten News direkt vom Lande.

Henry, der Knutschfleck-König Bei Henry geht's rund: Hoffest, Tanz und viel Musik. Vanessa braucht kurz eine Auszeit von so viel Trubel. Währenddessen versucht Sarah ihr Glück beim Objekt der Begierde mit mehreren Tänzen. Doch dann kommt alles anders: Vanessa kommt vom Ausrasten zurück, lockt Henry hinter's Zelt und knutscht ihn knallhart ab. Der nächste Tag bricht an und … ist das ein Knutschfleck? Oder sogar mehrere? Sarah sind diese sofort ins Auge gestochen noch bevor die beiden "Guten Morgen" sagen konnten. Sie packt sofort ihre Koffer und zieht enttäuscht von dannen. Entscheidung erledigt!

Marshmallow Grillen am Weinhügel Lisa heizt das Lagerfeuer an und sorgt mit Marshmallows für besonders romantische Stimmung. Während Moritz mit den Marshmallows ringt und sie beinahe wieder aus dem Mund verliert, genießt Daniel die süße Köstlichkeit – ein vielsagender Blick inklusive. Er gewinnt das erste Date, doch seine Nervosität bleibt sein ständiger Begleiter, wird sie ihm im Wege stehen und kann er Lisa trotzdem von sich überzeugen?

Karpfenteich hat Gold im Mund Bei Franz in der Steiermark wird's nass-fröhlich: Zum Morgenbad stürzen sich Violeta und Martina in den Karpfenteich. Franz bleibt lieber trocken – die im Wasser planschenden Bakterien wirken auf ihn eher abstoßend als anziehend. Nach dem Spaß folgt die Arbeit am Feld. Dazu rückt Franz eindrucksvoll mit dem Traktor an. Violetas akrobatische Einlagen auf dem Traktor scheinen dem vorsichtigen Bauern vielleicht eine Spur zu wild. Beim Hoffest wird's dann ernst. Es wird nicht nur wild getanzt, sondern auch entschieden. Wer darf bleiben?

Pokerface - Fabian Eine Entscheidung muss her und Fabian hat leider kein Foto .... ähhh Zimmer für Alice. Er hat das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben und teilt die übrigen beiden Damen zur Stallarbeit ein. Doch schon bald verwandelt sich das Ganze in eine regelrechte Heuschlacht. Weiterhin fährt Fabian die Strategie "Pokerface" und die Damen wissen nicht, wer die Nase vorne hat. Wer wird die Glückliche am Ende sein?

Manuel, der Drautal-Beau Im Drautal ist Manuel der Hahn im Korb. Vier Damen reisen an, sichtlich angetan von seiner Ausstrahlung. Ob sich unter ihnen die Richtige befindet?