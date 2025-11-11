Ein Lied von Marius Vom Acker auf die große ESC-Bühne - Kultbauer Marius will zum Songcontest Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sophia S. Marius und Stefan machen sich bereit für den Song Contest. Bild: Stefan Pfoser

ATV-Kultbauer Marius plant seinen nächsten Karriere Schritt. Er will nämlich zum "Eurovision Song Contest" 2026 auf die große Bühne für Österreich. Wie er das anstellen will – und ein kurzer Blick zurück auf seinen bisherigen Werdegang kannst du hier lesen.

Marius' ESC-Plan "Ich will nächstes Jahr Österreich vertreten!", hat er verkündet. Und wer ist mit im Boot? Jawohl, sein Forsthaus-Rampensau-Kollege Stefan. Den Song "Egosexuell" haben sie auch schon zusammen rausgepfeffert und der machte auf Social Media die Runden. Jetzt haben sie einen brandneuen Song kreiert, mit dem sie die ESC-Bühne abfeiern wollen. Welcher das ist, wollen sie aber noch nicht verraten. Ob sie eine Chance haben? Selbst wenn nicht, das Lied wird veröffentlicht werden. Das haben Marius und Stefan schon versichert. Ein Hinweis auf den Hit gibt es auch schon: „Vielleicht hat es ja etwas mit dem Song Egosexuell zu tun." Könnte das "Egosexuell 2.0" sein?

Diese beiden Herren wollen zum Song Contest Videoclip Forsthaus Rampensau Marius und Stefan stellen sich vor

Bisherige Erfolge? Sollte jemand Marius nicht kennen, dann gibt es hier einen kurzen Rückblick. Bekannt wurde der Weinviertler Exzentriker bei "Bauer sucht Frau". Mit viel Bussi, viel Offenheit und sehr viel Bühnenpräsenz polarisierte er in der Sendung ab den ersten Ausstrahlungsminuten, bei den einen löste das Fremdscham aus, bei anderen Spaß und bei manchen sogar Verliebtheitsgefühle. Zwar hat es dann mit der Traumbeziehung in der Sendung nicht funktioniert, aber dafür wurde er zum absoluten Publikumsliebling und zum "Kultbauer" schlechthin und hat sich so auch den Weg geebnet für die nächste Show.