Jubiläumsstaffel in den Startlöchern
"Der Bergdoktor": Diese Stars sind in der neuen Staffel dabei
Veröffentlicht:von Sophie Reiter
Seit Ende April laufen im idyllischen Ellmau und Umgebung die Dreharbeiten für die 20. Staffel "Der Bergdoktor". Langjährige Fans müssen also nicht mehr lange auf die Jubiläumsstaffel warten und können Hans Sigl als Dr. Martin Gruber wieder bei seinen ärztlichen Glanzleistungen verfolgen. Wie es weitergeht und welche Stars ihm zur Seite stehen, liest du hier.
Folgen verpasst?
Wie geht es in der 20. Staffel weiter?
In acht neuen Folgen in üblicher Länge stellt sich Martin Gruber (Hans Sigl) als Arzt abermals schwierigen Herausforderungen. Wenn es jemandem aus der Gemeinde schlecht geht, dann ist er sofort im Arbeitsmodus und lässt auch bei den hartnäckigsten Patienten nicht locker. Denn die oft harmlosen Symptome entpuppen sich oft als schwerwiegende Erkrankungen, bei denen der Bergdoktor die Ursache ausfindig machen will. Dabei hilft ihm das ambitionierte Krankenhausteam rund um Dr. Vera Fendrich (Rebecca Immanuel), seinen besten Freund Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) und Dr. Angelika Rüdiger (Annika Ernst). Das war der ergreifendste "Bergdoktor"-Moment für Mark Keller und Rebecca Immanuel.
Neben all den Einsätzen bleibt es auch in seinem Privatleben turbulent. Ein zurückgesendetes Paket, dass am Gruberhof abgestellt wird, bringt eine verdrängte Wahrheit ans Licht. Als dann Martins Exfreundin Franziska (Simone Hanselmann) mit seinem kleinen Sohn Johann aus New York zu Besuch kommt und auf seine Ehefrau Karin Bachmeier (Hilde Dalik) trifft, spitzt sich die Stimmung bei der Familie Gruber zu.
So endet die 19. Staffel "Der Bergdoktor"
Weitere bekannte "Der Bergdoktor"-Gesichter
Wieder mit dabei sind u.a. Martins Bruder Hans (Heiko Ruprecht), seine Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner), Tochter Lili (Ronja Forcher), Susanne Dreiseitl (Natalie O’Hara), Caro Pflüger (Barbara Lanz), Arzthelfer David Kästner (Frédéric Brossier), Karins Tochter (Lieselotte Voß) und Hans' Tochter (Ylvi Unertl). Auch im Umkreis von Martin Gruber sorgen diese Charaktere wieder für eine Extraportion Gefühle, Dramen und Konflikte.
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Ab wann gibt es die neuen Folgen "Der Bergdoktor" zu sehen?
Die 20. Jubiläumsstaffel befindet sich derzeit in den Dreharbeiten. Diese dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember mit einer geplanten Ausstrahlung im ORF für Winter 2027.
Ob das die letzte Staffel der trauten "Der Bergdoktor"-Reihe mit Hans Sigl sein wird, bleibt abzuwarten. Hans Sigl spricht in einem Interview aber davon, wie er sich den perfekten Ausstieg aus der Sendung vorstellt.
Dann spätestens, wenn alle merken, was kommt, möchte ich, dass alle weinen oder - noch besser: lachen.
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