"Der Bergdoktor": Diese Stars sind in der neuen Staffel dabei

Seit Ende April laufen im idyllischen Ellmau und Umgebung die Dreharbeiten für die 20. Staffel "Der Bergdoktor". Langjährige Fans müssen also nicht mehr lange auf die Jubiläumsstaffel warten und können Hans Sigl als Dr. Martin Gruber wieder bei seinen ärztlichen Glanzleistungen verfolgen. Wie es weitergeht und welche Stars ihm zur Seite stehen, liest du hier.

Wie geht es in der 20. Staffel weiter?

In acht neuen Folgen in üblicher Länge stellt sich Martin Gruber (Hans Sigl) als Arzt abermals schwierigen Herausforderungen. Wenn es jemandem aus der Gemeinde schlecht geht, dann ist er sofort im Arbeitsmodus und lässt auch bei den hartnäckigsten Patienten nicht locker. Denn die oft harmlosen Symptome entpuppen sich oft als schwerwiegende Erkrankungen, bei denen der Bergdoktor die Ursache ausfindig machen will. Dabei hilft ihm das ambitionierte Krankenhausteam rund um Dr. Vera Fendrich (Rebecca Immanuel), seinen besten Freund Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) und Dr. Angelika Rüdiger (Annika Ernst). Das war der ergreifendste "Bergdoktor"-Moment für Mark Keller und Rebecca Immanuel.

Neben all den Einsätzen bleibt es auch in seinem Privatleben turbulent. Ein zurückgesendetes Paket, dass am Gruberhof abgestellt wird, bringt eine verdrängte Wahrheit ans Licht. Als dann Martins Exfreundin Franziska (Simone Hanselmann) mit seinem kleinen Sohn Johann aus New York zu Besuch kommt und auf seine Ehefrau Karin Bachmeier (Hilde Dalik) trifft, spitzt sich die Stimmung bei der Familie Gruber zu.