"Die Bergretter"-Gaststar: Aus diesen Rollen kennst du Hansi Kraus bereits

"Die Bergretter" sind in die 17. Staffel gestartet. In der Auftakt-Episode "Stille Wasser" hat ein Schauspiel-Urgestein einen Gastauftritt als Großvater, der für das Wohl von Tochter und Enkelin eine krasse Entscheidung fällt. Eine ganz andere Rolle hingegen machte Hansi Kraus einst zum TV-Star.
Hansi Kraus in der neuen Staffel "Die Bergretter"
Hansi Kraus spielt in der ersten Folge der neuen Staffel von "Die Bergretter" eine zentrale Rolle. Als Schwiegervater eines Vermissten ist der 73-Jährige zunächst als fürsorglicher Helfer in der Not zu sehen. Als sich die Dinge zuspitzen, gerät Wolfgang Hoffmann jedoch zunehmend in den Fokus der Ermittlungen. Daniel Prädel (Jochen Paletschek) ist nämlich Opfer eines Verbrechens geworden.
Der liebevolle Großvater, der vielleicht etwas zu verbergen hat: eine vielschichtige Rolle für den erfahrenen Schauspieler. Und so ganz anders als der Part, der Hansi Kraus einst zum gefeierten Kinderstar machte.
Hansi Kraus: Als "Lausbube" wurde er berühmt
Zunächst hatte der in Schlesien geborene und in München aufgewachsene Kraus in fünf Filmen der Serie "Lausbubengeschichten" die Hauptrolle des jungen Ludwig Thoma inne. Der echte Thoma zeigte sich für die Drehbücher verantwortlich. Die Geschichten drehten sich um einen frechen, stets zu Streichen aufgelegten Schüler. Der erste Film wurde 1964 veröffentlicht, da war Kraus zwölf Jahre jung.
Da der Jungstar die Rolle eines lustigen Nachwuchsrebellen so überzeugend spielte, schlüpfte er anschließend noch siebenmal in die Rolle des gymnasialen Frechdachses Pepe Nietnagel. Der erste Film dieser Reihe, "Zur Hölle mit den Paukern", kam 1968 in die Kinos. Weitere Produktionen hatten vielsagende Namen wie "Hurra, die Schule brennt!" oder "Betragen ungenügend!".
Vom volkstümlichen Schauspieler zum Seriendarsteller
Der beliebte Jungdarsteller blieb zunächst dem Heimatfilm-Genre treu und war später auch häufig auf volkstümlichen Bühnen, etwa im "Komödienstadl", zu sehen. Später schaffte Hansi Kraus den Sprung in die Serienwelt. So war er in Krimis wie "Derrick" oder "Polizeiinspektion 1" oder auch Soaps wie "Aus heiterem Himmel" oder "Marienhof" in Gastrollen zu sehen.
In der Serie "Forsthaus Falkenau" spielte Kraus 18 Staffeln lang den Bio-Bauern Hans Sailer. Und in "Sturm der Liebe" war er 2007 in mehreren Episoden als korrupter Lokalpolitiker Oskar Schwarzenbeck zu sehen.
Hansi Kraus, dessen Geburtsname übrigens Jan Christoph Krause lautet, ist seit 1975 verheiratet. Mit seiner Frau Barbara, einer Heilpraktikerin, hat er zwei Kinder. Seine jüngere Tochter Miriam Krause ist ebenfalls Schauspielerin. Dank ihrer Kinder Emma und Pepe ist der Schauspieler auch Großvater geworden. Er lebt nach wie vor in München und gehört zum Ensemble der Iberl Bühne, wo er regelmäßig zu sehen ist. Aktuell steht das Stück "Zuagricht, hergricht, higricht" auf dem Programm.
"Die Bergretter" geht am Donnerstag, dem 6. November in die nächste Folge. "Vertrauen" läuft um 20:15 Uhr im ZDF sowie im Livestream auf Joyn.
