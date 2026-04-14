Unterricht mal anders Tara Tabitha als Dozentin bei "Die Realitystar Academy" Veröffentlicht: Vor 55 Minuten von Sophia Seidl Auf Joyn ansehen Die Realitystar Academy - ab dem 16.04 auf Joyn! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Von "Ex on the Beach" übers "Dschungelcamp" bis "Forsthaus Rampensau" und "Match my Ex" – Tara Tabitha hat schon fast jedes Reality-Format durchgespielt. Ihre TV-Vita liest sich wie ein Marathon durch die Welt des Trash-Entertainments. Kein Wunder also, dass sie bei "Die Realitystar Academy" mitmischt. Das musst du über Queen T wissen.

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Tara Tabitha: Die Queen aus Hollabrunn im Steckbrief Tara Tabitha, geboren am 3. März 1993 in Hollabrunn (Niederösterreich), hat sich zur festen Größe im Reality-Universum hochgearbeitet. Mit Auftritten in ATV-Hits wie "Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend" sowie ihren eigenen Formaten "Tara und Moni" und "Tara – Mit Hirn, Charme und Melonen" wurde sie schnell zum heimischen Reality-Star. Auch deutschlandweit kämpfte sie sich durch den Trash-TV-Dschungel: 2021 startete sie bei "Ex on the Beach", 2022 folgte der Dschungelcamp-Exit als Erste und "Forsthaus Rampensau". 2024 siegte sie bei "Reality Backpackers" und flirtete in "Are You the One? – Realitystars in Love", bevor 2025 mit "The 50", "Match my Ex!", "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand", "Das Sommerhaus der Stars" und "Crash Games – Bruchlandung der Realitystars" ihr Turbo-Jahr wurde.

Überzeuge dich selbst von Taras Reality-Talent "Tara & Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen"

Und privat? Seit gut einem Jahr ist Tara Tabitha offiziell mit Dennis Lodi liiert. Die Liebe entstand aus gemeinsamen Shows wie "Kampf der Realitystars" und "The 50". 2025 waren sie erstmals gemeinsam für ihre eigene Show vor der Kamera: "Tara und Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen". Darin zeigten sie sich nicht nur humorvoll und streitlustig, sondern bewiesen auch ihren starken Zusammenhalt als Paar. Auch aus dem "Sommerhaus der Stars", wo sie gemeinsam gegen andere Reality‑Paare antraten, gingen sie nach eigenen Angaben gestärkt hervor.

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Das unterrichtet Tara ... Sozialkunde! Das bedeutet für Tara vor allem eines: das Miteinander in der Gesellschaft. Und genau wie in jeder Reality-Show trifft hier jede Persönlichkeit auf ihren ganz eigenen Platz. Tara zeigt dabei, wie man das richtige Maß findet und trotzdem zum Main Character wird, ohne das Volk aus den Augen zu verlieren. "Denn ohne Volk gibt es auch keine Queen und genau deshalb bin ich die Richtige, um Sozialkunde zu unterrichten", stellt Queen T klar. Als "Moral-Majestät" bringt Tara bei Désirée Nick außerdem Ethik näher und zeigt dabei, wer in der Reality-Welt wirklich nur Statist ist und wie weit manche für ihren TV-Traum gehen.

Nicht jeder hat das Zeug zum Sieg Wer besteht die knallharten Prüfungen, wer gewinnt das Game und wer ist für diese Welt einfach wie gemacht? Und vor allem: Wer bringt genau die Personality mit, die es in der Academy braucht, um zu bestehen und aufzufallen? Als Assistentin der Trash-Uni-Rektorin Désirée Nick bilden die beiden ein einzigartiges Duo mit einem klaren Ziel, nämlich das nächste Nachwuchssternchen des Reality-TVs zu küren. Wie Tara sich als Dozentin schlägt, siehst du ab 16. April jeden Donnerstag auf ProSieben und im Stream auf Joyn.

Streame hier "Die Realitystar Academy" Ab 16. April - kostenlos auf Joyn

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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