Ein Rückblick
Das sind die Highlights vom 43. Donauinselfest
Aktualisiert:von Sophia Seidl
Das Donauinselfest zählt zu den größten Gratis-Festivals Europas und auch 2026 hat es wieder alle Erwartungen übertroffen. Wer wissen will, was das Event so besonders gemacht hat und wo du die besten Momente jetzt im Rückblick streamen kannst, findet hier alle Infos auf einen Blick.
Ein Festival mit Kultstatus
Das Donauinselfest ist heute weit mehr als ein klassisches Musikfestival, es gehört fest zum Wiener Sommer dazu und lockt jährlich Millionen Besucher auf die Donauinsel. Bereits seit den 1980ern feiert das Publikum hier eine bunte Mischung aus Musik, Unterhaltung und Aktionen für alle Generationen. Der besondere Pluspunkt, der Eintritt ist gratis, was das Festival besonders zugänglich und inklusiv macht.
Musik, Stimmung und ein breites Programm
Beim Donauinselfest am vergangenen Wochenende gingen auf insgesamt 14 Bühnen über 200 nationale und internationale Künstler über die Bretter, mit einem Programm von über 700 Stunden.
Von Pop und Rock über Schlager und Electronic bis hin zu Kabarett war alles dabei, was das Musikherz begehrt. Für Familien, Sportfans und alle, die einfach nur die Festival-Atmosphäre genießen wollten, gab's ein umfangreiches Rahmenprogramm. Genau diese Mischung aus großen Namen und entspanntem Sommer-Open-Air-Vibe macht das Event jedes Jahr zum absoluten Publikumsmagneten.
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