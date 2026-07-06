Ein Rückblick Das sind die Highlights vom 43. Donauinselfest Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Sophia Seidl Auch 2026 wieder ein absolutes Muss: das Donauinselfest in Wien. Bild: Mathias Lechner

Das Donauinselfest zählt zu den größten Gratis-Festivals Europas und auch 2026 hat es wieder alle Erwartungen übertroffen. Wer wissen will, was das Event so besonders gemacht hat und wo du die besten Momente jetzt im Rückblick streamen kannst, findet hier alle Infos auf einen Blick.

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Donauinselfest Donauinselfest Beim größten Open-Air-Festival Europas, das heuer zum 43. Mal stattgefunden hat, trifft österreichische Musikgeschichte auf internationale Pop- und Soulgrößen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Ein Festival mit Kultstatus Das Donauinselfest ist heute weit mehr als ein klassisches Musikfestival, es gehört fest zum Wiener Sommer dazu und lockt jährlich Millionen Besucher auf die Donauinsel. Bereits seit den 1980ern feiert das Publikum hier eine bunte Mischung aus Musik, Unterhaltung und Aktionen für alle Generationen. Der besondere Pluspunkt, der Eintritt ist gratis, was das Festival besonders zugänglich und inklusiv macht.

Musik, Stimmung und ein breites Programm Beim Donauinselfest am vergangenen Wochenende gingen auf insgesamt 14 Bühnen über 200 nationale und internationale Künstler über die Bretter, mit einem Programm von über 700 Stunden. Von Pop und Rock über Schlager und Electronic bis hin zu Kabarett war alles dabei, was das Musikherz begehrt. Für Familien, Sportfans und alle, die einfach nur die Festival-Atmosphäre genießen wollten, gab's ein umfangreiches Rahmenprogramm. Genau diese Mischung aus großen Namen und entspanntem Sommer-Open-Air-Vibe macht das Event jedes Jahr zum absoluten Publikumsmagneten.

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