Zum 43. Mal Festivalspaß Donauinselfest 2026: Das musst du über das größte Open-Air-Musikfestival der Welt wissen Veröffentlicht: 26.06.2026 • 15:39 Uhr von Sophia Seidl Auch dieses Jahr wieder ein absolutes Highlight unter den Festivals: das Donauinselfest in Wien. Bild: Mathias Lechner

Das Donauinselfest zählt zu den größten und beliebtesten Gratis-Festivals Europas. Wer wissen will, was das Event so besonders macht, worauf Besucher heuer achten sollten und wo man es auch von zu Hause aus genießen kann, findet hier die wichtigsten Infos auf einen Blick.

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Ein Festival mit Kultstatus Das Donauinselfest ist längst mehr als nur ein Musikfestival, es ist ein fixer Bestandteil des Wiener Sommers und zieht jedes Jahr Millionen Menschen auf die Donauinsel. Seit den 1980er-Jahren begeistert das Event mit einem breiten Mix aus Musik, Unterhaltung und Mitmach-Angeboten für jedes Alter. Besonders beliebt ist das Festival, weil der Eintritt kostenlos ist und dadurch ein sehr offenes, niederschwelliges Erlebnis für alle bietet.

Musik, Stimmung und ein breites Programm Auf insgesamt 14 Bühnen treten beim Donauinselfest über 200 nationale und internationale Acts aus unterschiedlichsten Genres auf und bieten mehr als 700 Stunden Programm, von Pop und Rock bis hin zu Schlager, Electronic und Kabarett. Dazu kommen Rahmenprogramme für Familien, Sportfans und alle, die einfach Festivalstimmung genießen wollen. Genau diese Mischung macht das Event so attraktiv, es verbindet große Namen mit einem entspannten, sommerlichen Open-Air-Feeling.

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Wo und wann du von zu Hause aus dabei sein kannst Alles dreht sich ums Donauinselfest, so auch auf den Bildschirmen: Auch im ORF III Livestream auf Joyn kannst du das Donauinselfest mitverfolgen. Viele Programmpunkte werden live übertragen, sodass du die besondere Festivalstimmung hautnah miterleben kannst. Falls du etwas verpasst hast, stehen zudem ausgewählte Highlights des jeweiligen Tages im Nachhinein zum Anschauen bereit. Das sind die Sendezeiten: Donnerstag: Ab 20:15 Uhr bis 21:40 Uhr - Kabarettstars vom Donauinselfest – Die besten Momente - Kabarett 2023

Ab 22:45 Uhr bis ca. 03:00 Uhr - Best of Donauinselfest Freitag: Ab 01:45 bis ca. 05:45 Uhr - Highlights vom Donauinselfest 2026 Samstag: Ab 11:30 Uhr bis 19:10 Uhr - Best of Donauinselfest

Ab 19:10 Uhr bis ca 00:05 Uhr - Live vom Donauinselfest Sonntag: Ab 11:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr - In dieser Zeit dreht sich alles ums Donauinselfest

Ab 23:45 Uhr bis ca. 05:15 Uhr - In dieser Zeit dreht sich alles ums Donauinselfest Montag: Ab 20:15 Uhr bis ca 02:00 Uhr - Alles Kabarett Highlights vom Donauinselfest

Was Besucher des Donauinselfestivals vorab wissen sollten Wer zum Donauinselfest geht, sollte die Anreise am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln planen, da das Gelände sehr gut erreichbar ist und rund um das Festival viel los ist. Gerade im Sommer 2026 wird auf Wiens Straßen viel gebaut, und auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es einige Sperren. Wie du ohne Umwege am besten zum Festival gelangst, erfährst du im Clip.

Sicherheit beim Festival Damit sich beim Festival auch alle sicher fühlen können, setzt das Donauinselfest auf strenge Sicherheitskontrollen: Verboten sind unter anderem Waffen, Regenschirme, A3-Taschen und Glasflaschen. Die gründlichen Checks und Untersuchungen vor dem Einlass auf das Gelände sorgen für Schutz. Security und Polizei achten während des Festivals auf Recht und Ordnung. Veranstalter Matthias Friedrich erklärt im Interview vorm Festival 2025, was erlaubt ist, was nicht und was Besucherinnen und Besucher vor Ort erwartet.

Wir wünschen allen viel Vergnügen beim Donauinselfest, ob vor Ort oder gemütlich von zu Hause aus vor den Bildschirmen. Bitte denkt daran, genug zu trinken, die Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, respektvoll miteinander umzugehen und einander zu helfen, damit einem gelungenen Wochenende voller Spaß, Musik und guter Unterhaltung nichts im Weg steht.

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