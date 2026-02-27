"Ein Leben für die Schönheit": Yessica wagt den Schritt und spricht über ihre Stillpläne

Für Reality-Sternchen Yessica wird es ernst. In der neuen Folge von "Ein Leben für die Schönheit" steht ihre heiß ersehnte Brust-OP an. Yessica gleitet im OP-Saal dem Dämmerschlaf entgegen. Wird sie mit dem Ergebnis zufrieden sein? Und was sagt sie über das Stillen ihres Babys mit der neuen Brust? Das erfährst du hier.

Ein klarer Auftrag Yessica erfüllt sich einen langersehnten Traum und wagt sich bei Dr. Worseg unter das Messer. Sie lässt sich ihre Brüste machen. Die Narkose ist ihre größte Sorge, aber einen Rückzieher machen, gibt es für Yessica nicht. Mit den Worten "holt alles raus!" sinkt sie in die Narkose. Während Dr. Worseg mit chirurgischer Präzision runde Implantate einsetzt, träumt Yessica vom perfekten Auftritt. Selbst das Aufwachen fühlt sich nach "Party" an und Yessica genießt tatsächlich die berauschenden Nachwirkungen der Narkose. Da kann Yessica auch rückblickend nur schmunzelnd hinzufügen: "Zumindest bin ich happy aufgewacht und war nicht völlig durch." Halb im Delirium sieht sie jedoch unter die Decke und fragt sich: "Ist da überhaupt etwas drinnen?!"

Trotz des ersten Schrecks scheint die Operation ein voller Erfolg zu sein. Doch wie zufrieden ist die Reality-Queen wirklich mit dem Ergebnis? "Ich war schon verwundert, dass es klein ist aber heute bin ich froh, dass es nicht zu groß geworden ist, sonst hätte ich vielleicht noch Problem gehabt in irgendeiner Weise." Meint sie jetzt rückblickend.

Ist da überhaupt etwas drinnen? Yessicas erster Satz nach der OP

Offen für weiteres? Dass sie sich oben ohne im TV zeigt, ist für sie kein Problem und sie nimmt es mit Humor: "Da kommt sicher wieder Hate, weil ich meine Tuttalan zeig". Stehen vielleicht sogar weitere Schönheits-OP´s bei Yessica im Raum, oder ist es mit dem großen Traum der Brustvergrößerung getan? "Auf jeden Fall nach der Schwangerschaft, falls die hängen werde ich mich schon nochmal operieren lassen. Ich bin schon offen für weitere OP´s" gesteht die sympathische Kärntnerin und fügt hinzu "Meine Nase hätte ich gerne gemacht zum Beispiel. Aber mein Traum mit der Brust ist auf jeden Fall schon mal in Erfüllung gegangen."

Zwischen Babyglück und Skalpell Seit dem Eingriff ist einiges passiert: Yessica ist Mama geworden. Heute zeigt sie sich emotional gelassen: "Ich bin schon ein bissl traurig, dass ich so schnell schwanger geworden bin. Ich konnte die Brust ja nicht mal rocken und herzeigen. Aber heute freue ich mich nur noch, dass ich ein Kind bekomme." Aber die Schwangerschaft wirft auch eine ganz neue Frage auf. Hat sie mit Dr. Worseg über etwaiges Stillen gesprochen? "Dr. Worseg hab ich noch nicht angerufen und gefragt, ob ich stillen kann. Meinen Frauenarzt hab ich aber angerufen, ob ich stillen kann und der meinte, es sei überhaupt kein Problem. Ich kann stillen und ich werde auf jeden Fall stillen. Ich finde, das ist wichtig für ein Kind. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht, aber ich ich hoffe, dass es geht." sagt Yessica gelassen. Eines steht fest: Bei Yessica bleibt es nie langweilig, zwischen Baby, Selbstständigkeit und Beauty ist immer etwas los bei der Kärntnerin. Schau dir Yessicas Transformation an bei "Ein Leben für die Schönheit" am Freitag, 27.3. um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn.

