Das Ergebnis wird gelüftet Kann Dr. Knabl Layla Leonas Nase in "Ein Leben für die Schönheit" retten? Veröffentlicht: Vor 34 Minuten Ganze Folge Ein Leben für die Schönheit Mut zur Korrektur Verfügbar auf Joyn Folge vom 06.03.2026 • 47 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Erotik-Influencerin Layla Leona (27) präsentiert ihr neues Gesicht im TV bei "Ein Leben für die Schönheit" nach ihrer Nasen-OP bei Dr. Knabl. Ist die Nase nach dem Beauty-Fiasko im Ausland gerettet?

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Pfusch im Busch Schon vor ihrer aktuellen Nasen-OP machte Layla Leona klar, wie viel ihr dieser Eingriff bedeutet: Nach einem echten Beauty-Pfusch im Ausland wollte die Erotik-Influencerin ihre Nase unbedingt "retten" und das missglückte Ergebnis korrigieren. In "Ein Leben für die Schönheit" lässt sie die Zuschauer ganz nah dabei sein, wie sie mit Schönheitschirurg Jörg Knabl jeden Schritt ihrer nächsten Beauty-OP plant. Ein weiterer Move auf ihrem Weg zur vermeintlich perfekten Optik.

Schaut richtig gut aus. Dr. Knabl über seine Arbeit an Laylas Nase

Gipsabnahme Jetzt meldet sich Layla Leona mit ihrem ganz eigenen "Wow"-Moment zurück. Die Erotik-Influencerin, fieberte dem großen Moment wortwörtlich entgegen: der Gipsabnahme. Ihr Ziel war klar, eine zarte, makellose Barbie-Nase. Und tatsächlich: Als der Verband endlich fiel, blieb selbst Chirurg Jörg Knabl begeistert zurück. "Fesch bist du… schaut richtig gut aus", schwärmt er, während Layla überglücklich erklärt: "Ich bin geflasht!" Kein Wunder, die 27-Jährige strahlt nach ihrem Eingriff mit neuer Nase und Glanz.

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