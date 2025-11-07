Exklusiv im Joyn-Talk Nach "Forsthaus Rampensau Germany" ätzt Walentina Doronina gegen Eva Benetatou: "Falsche Ratte" Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Anna-Maria Hock Eva Benetatou. (l.) und Walentina Doronina (r.) sind bei "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 dabei. Bild: Joyn/Nadine Rupp

Bei "Forsthaus Rampensau Germany" treten sie als Team gegen die anderen Stars an, privat brodelt es zwischen Walentina Doronina und Eva Benetatou nach den Dreharbeiten aber gewaltig. Im Joyn-Interview packt Walentina jetzt über die Gründe aus.

Walentina wettert im Interview gegen Eva Eigentlich galten Walentina Doronina und Eva Benetatou vor dem Start der "Forsthaus Rampensau Germany"-Dreharbeiten noch als Freundinnen. Doch nach dem Dreh ist die Freundschaft Geschichte. Bei der Premiere zu "Die Abrechnung", die am 6. November auf Joyn startet, sprach Walentina Klartext. Im exklusiven Joyn-Interview erzählte sie, warum es zwischen Eva und ihr kriselt. "Man muss das so sehen: Es gibt Freunde, die stehen für einen ein und es gibt Freunde, die stehen anscheinend nicht für einen ein. Mit denen will ich nichts zu tun haben - und zu denen gehört Eva", stellte die Influencerin klar.

"Eva ist für mich eine falsche Ratte" Walentina ging sogar noch weiter: "Eigentlich waren wir ein Team, aber es ist einfach so, dass Eva alles für Fame macht. Das hat man ja mit der Serkan-Geschichte gesehen." Dabei spielte die 25-Jährige darauf an, dass Serkan Yavuz seine Frau Samira mit Eva betrogen hat - und das, obwohl Samira zu diesem Zeitpunkt mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger war. Eva packte damals bei Instagram aus und machte die Affäre publik. "Hätte sie das nicht öffentlich gemacht, wäre das Ganze gar nicht rausgekommen", so Wale. Weiter sagte sie:

Das hätte man alles intern klären können, aber für Fame macht sie doch alles. Walentina Doronina, November 2025

Bei "Forsthaus Rampensau Germany" habe sich Eva noch einmal von einer ganz anderen Seite gezeigt. "Leider musste ich die schlechte Seite von Eva kennenlernen - und jetzt sind wir keine Freunde mehr", stellte sie klar und fügte abschließend hinzu: "Eva ist für mich definitiv eine falsche Ratte!" Was genau zwischen Eva und Walentina vorgefallen ist, siehst du ab dem 13. November 2025 kostenfrei auf Joyn. Wer nach dem Auftakt nicht genug bekommt, kann danach sofort weiterbingen: Die nächsten beiden Folgen stehen direkt als Preview bereit.