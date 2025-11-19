Er war ihr Zweitplatzierter Yeliz Koc trifft im "Forsthaus Rampensau Germany" auf Max: "Da waren auf jeden Fall Gefühle im Spiel!" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Alina Haidacher Konfrontation mit Herzklopfen: Yeliz und Max begegnen im Forsthaus ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Bild: Joyn

Yeliz Koc und Max Bornmann von "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 teilen eine gemeinsame Vergangenheit. Mit dieser werden sie nun konfrontiert.

Gemeinsame Vergangenheit mit Max Bornmann Wenn Yeliz Koc irgendwo aufschlägt, wird’s selten langweilig. Ins "Forsthaus Rampensau Germany" hätte sie eigentlich Ex Jimi Blue Ochsenknecht begleiten sollen. Aber warte mal, da ist ja gar nicht Jimi Blue! Stattdessen sitzt nun Dilara Kruse neben ihr im Auto Richtung Forsthaus. Und als dieses die Einfahrt entlangrollt, passiert schon der nächste Hammer. Yeliz guckt nach vorne, erkennt die ersten Mitbewohner:innen und will schockiert wissen: "Sind das Melina und Max?" Ja, Yeliz, sind sie.

Max ging damals zu weit Im Interview stellt Yeliz sofort klar, warum der Blick auf Max Bornmann ihr kleines Deja-vu ausgelöst hat: "Mit Max hatte ich ja auch eine Show: 'Make Love Fake Love'." Die 32-Jährige verrät weiter: "Max war damals vergeben, aber der ist so weit in der Show gegangen, dass ich dachte, er wäre Single." Autsch. Aber ist Yeliz mittlerweile über die Vergangenheit hinweg? Naja, zumindest sagt sie über damals: "Da waren auf jeden Fall Gefühle im Spiel."

Die zweite Folge in voller Länge kostenlos streamen Ganze Folge Forsthaus Rampensau Germany Flittchen-Gate und U-Haft-Drama Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.11.2025 • 48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Eifersucht bei Melina? Max ist heute bekanntlich mit Melina Hoch, die in den Kärntner Bergen seine Teampartnerin bildet, zusammen. Kürzlich gaben die beiden Teilnehmer:innen des "Forsthaus Rampensau Germany" sogar bekannt, dass sie ein gemeinsames Baby bekommen. Dennoch dürfte eine Frau wie Yeliz Koc das Potenzial haben, die Gefühle bei dem Paar durcheinander zu bringen. Wie entspannt Melina wohl dabei bleibt, wenn Yeliz mit ihrem Freund spricht? Man darf gespannt sein! Ob es zu Eifersuchtsszenen kommt, siehst du immer donnerstags mit zwei neuen Folgen beim "Forsthaus Rampensau Germany" im kostenlosen Stream auf Joyn. Die Sendetermine und Sendezeiten findest du hier in der Übersicht.