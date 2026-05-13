Zum Ehrentag
Jazz Gitti ist 80: Österreichs Kult-Entertainerin feiert Jubiläum
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Treffpunkt Österreich zu Mittag
Jazz Gitti wird 80
Videoclip • 07:38 Min
Heute ist Jazz Gitti 80 Jahre alt und von Ruhe ist bei der österreichischen Kult-Entertainerin weiterhin keine Spur. Mit ihrem schlagfertigen Humor bleibt sie auch im hohen Alter ein fester Bestandteil der heimischen Unterhaltungslandschaft. Ein Geburtstagsporträt zum Ehrentag.
Neuer Song zum 80. Geburtstag
Zwischen Kultstatus und Lebensweisheit
Im Laufe ihrer Karriere sicherte sich Martha Margit Butbul, besser bekannt als Jazz Gitti mit Hits wie "Kränk di net" längst einen festen Platz in der österreichischen Popkultur.
Passend zu ihrem runden Geburtstag veröffentlicht sie nun ihren neuesten Song "Wann’s Zeit wird für mi". Wenn's nach ihr geht, dann soll das auch ihr letzter sein.
Der Titel fügt sich in ihre bekannte Mischung aus Schlager, Humor und Selbstironie ein und setzt zugleich ein persönliches Statement über das Älterwerden und den Umgang mit verschiedenen Lebensphasen. Ihre Botschaft: Das Leben bleibt auch mit 80 Jahren voller Perspektiven, wenn man es mit Humor betrachtet.
In der 3. Staffel von "Forsthaus Rampensau" sorgte sie für Stimmung
TV-Präsenz und Kultstatus
Unverwechselbare Persönlichkeit im Rampenlicht
Neben ihrer Musik sorgt sie auch im Fernsehen immer wieder für Aufmerksamkeit. Unter anderem tanzte sie mit 70 Jahren bei "Dancing Stars" erfolgreich übers Parkett. Aber auch in der Reality-Welt brachte Gitti ihren Schmäh und Charme mit ein. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin Carmen war sie in der 3. Staffel von "Forsthaus Rampensau" zu sehen.
Direkt, humorvoll & unverwechselbar
Jazz Gitty lebt ihre Rolle als Entertainerin mit sichtbarer Freude. Ob in Interviews, in ihrer Musik oder in TV-Shows: sie zieht konsequent ihre Linie durch und unterhält ihr Publikum seit Jahrzehnten durch Selbstironie und Lebenslust.
Eine Doku voller guter Laune und frechem Mundwerk: Das Leben von "Jazz Gitti"
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