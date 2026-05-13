Jazz Gitti ist 80: Österreichs Kult-Entertainerin feiert Jubiläum

Heute ist Jazz Gitti 80 Jahre alt und von Ruhe ist bei der österreichischen Kult-Entertainerin weiterhin keine Spur. Mit ihrem schlagfertigen Humor bleibt sie auch im hohen Alter ein fester Bestandteil der heimischen Unterhaltungslandschaft. Ein Geburtstagsporträt zum Ehrentag.

Neuer Song zum 80. Geburtstag

Zwischen Kultstatus und Lebensweisheit

Im Laufe ihrer Karriere sicherte sich Martha Margit Butbul, besser bekannt als Jazz Gitti mit Hits wie "Kränk di net" längst einen festen Platz in der österreichischen Popkultur.

Passend zu ihrem runden Geburtstag veröffentlicht sie nun ihren neuesten Song "Wann’s Zeit wird für mi". Wenn's nach ihr geht, dann soll das auch ihr letzter sein.

Der Titel fügt sich in ihre bekannte Mischung aus Schlager, Humor und Selbstironie ein und setzt zugleich ein persönliches Statement über das Älterwerden und den Umgang mit verschiedenen Lebensphasen. Ihre Botschaft: Das Leben bleibt auch mit 80 Jahren voller Perspektiven, wenn man es mit Humor betrachtet.