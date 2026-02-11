Model-News aus erster Hand
GNTM 2026: Das sind die österreichischen Kandidaten
Veröffentlicht:von Sophie Reiter
Neue Staffel, neue Stars und natürlich neue Models: Die 21. Staffel "Germanys Next Topmodel" geht los und das sicher nicht ohne talentierte Kandidaten aus dem schönen Österreich. Gleich drei Male-Models beweisen Heidi Klum ihr Können - extra angereist aus Graz, Bregenz und Wien.
Die neuen Folgen von "Germany's Next Topmodel"
Der junge Grazer hat ein Auge für das Schöne. Meist hinter der Kamera als Videograf hält er spannende Momente für Werbespots fest. In seinem Leben erweckt er am liebsten Kleidungsstücke zum Leben. Mit seiner Liebe für Anzüge und schrägen Accessoires setzt er ein Statement. Das untermalt er noch einmal mit seinem sorgfältig gestutzten Schnauzer. Bei "Germanys Next Topmodel" will er seinen eigenen Weg gehen, ohne sich verändern zu müssen.
Weil Alexavius ein Unikat ist.
Die Olympischen Spiele der Modewelt
Alexavius zeigt Willen und hat damit gute Chancen: "Dieses Format bedeutet mir alles. GNTM ist für mich wie die Olympischen Spiele der Fashion-Welt: eine Bühne, auf der ich zeigen kann, wie vielseitig ich bin. Denn ich kann mehr, als nur im Anzug zu strahlen."
Dunkle Geheimnisse und Shirizzle
Der 22-Jährige nimmt kein Blatt vor den Mund. Deshalb schreibt er gerade ein Buch über sein Dating-Leben und enthüllt schonungslos Eindrücke und Geschichten. Kein Wunder also, dass Shirin David sein Vorbild in Sachen Selbstbestimmung und Empowerment ist. Seine Stilikone liegt da auch schon fast auf der Hand: Karl Lagerfeld. Da dürfen die Jogginghosen getrost im Kleiderschrank bleiben.
Der ausgebildete Zerspanungstechniker kommt aus Bregenz und verbringt seine Zeit gerne privat vor der Kamera, im Fitnessstudio oder auf seinem Motorrad. In seinem Freundeskreis kommt ihm seine Ehrlichkeit und sein Humor zugute und hat auch so manchen Ratschlag fürs Leben parat. Bei GNTM will er sein Potenzial ausschöpfen und noch selbstbewusster werden.
Ich will meinem kleinen Ich zeigen, was aus ihm geworden ist.
"Glaubt an euch selbst, denn sonst wird es keiner tun."
Der anpassungsfähige Cenk schätzt seine Fotogenität und Offenheit. Die Scheu vor der Kamera hat er schon lange abgelegt. Sein Wiedererkennungsmerkmal: Seine langen Haare und seine Augen. Mit denen erkennt er falsche Menschen meilenweit und auch die glitzernde Weihnachtszeit blendet ihn eher als ihn zu erfreuen. Gut, dass "Germanys Next Topmodel" nicht im tiefsten Winter stattfindet.
Der Wiener will es noch einmal wissen. Nach zehn Jahren in der Modebranche soll "Germany’s Next Topmodel" jetzt endlich sein Durchbruch werden. Sein Aussehen hat schon bei der Netflix-Sendung "Too Hot to Handle" überzeugt. Kann er Heidi mit seinem Können überzeugen?
Ich habe gute Chancen, da ich nicht bloß äußerlich das gewisse Etwas habe, um als Model auch international zu funktionieren.
Laufsteg, Beats und Schauspielkunst
Godfrey lebt sich neben dem Modeln ständig kreativ aus, sei es im Rahmen von Modelprojekten, Musikproduktion oder Schauspiel. Da wird aus ihm auch mal ein Rapper mit flotten Beats. Wenn’s mal nicht so fantasievoll sein soll, schwingt er sich gern aufs Fahrrad oder greift zu den Gewichten beim Kraftsport. Sein Wiedererkennungsmerkmal? Seine Narbe an der rechten Augenbraue.
Bring dich mit dem brandneuen GNTM-Song in Stimmung
Pompöser Staffelstart
Zum Auftakt setzt Model-Chefin Heidi Klum auf ein großes Kaliber in der Modewelt: Für die ersten beiden Folgen holt sie sich Mode-Ikone Jean Paul Gaultier an die Seite, um in Köln bei den offenen Castings nach Talenten zu suchen.
Lies hier, welche Stars und Prominente Heidi Klum noch in der neuen Staffel begleiten.
Gleich in der ersten Folge können Alexavius, Cenk und Godfrey beweisen, dass sie das Zeug zum nächsten "Germany's Next Topmodel" haben. Können sie auch in die talentierten Fußstapfen von Pierre aus der letzten Staffel treten? Der überzeugt nämlich erst vor Kurzem mit einer surrealen Leistung auf dem Laufsteg für Dolce & Gabbana und setzt die Messlatte damit ziemlich hoch.
Alte GNTM-Folgen vor dem Staffelstart auffrischen
Mehr entdecken
Neue Rolle?
GNTM 2026: Darum spricht Leni Klum erstmals Heidis berühmten Satz
Teaser auf romantische Staffel?
Heidi Klum hofft auf GNTM-Liebe - und ein "Heidi-Baby"
Historischer Doppel-Start
GNTM 2026: Erstmals eröffnen die Männer die neue Staffel
Die Topmodel-Suche geht weiter
GNTM 2026: Alle Infos zum Start der neuen Staffel
So siehst du die neue Staffel
GNTM 2026: Alle Sendetermine, Sendezeiten und der Livestream
Sein Erkennungszeichen
Carsten beweist bei GNTM: Man muss sich nur trauen!
Bereit für die große Bühne
Zwischen Krawatte und Catwalk: Alexavius will GNTM 2026 aufmischen
Heidis Favoriten
"Ich liebe ihn": Diese Männer haben Heidi Klum beim Casting überzeugt
Teenie-Star der 2000er
Von "Popstars" zu GNTM: So sah Marq Porciuncula früher aus