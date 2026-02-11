Neue Staffel, neue Stars und natürlich neue Models: Die 21. Staffel "Germanys Next Topmodel" geht los und das sicher nicht ohne talentierte Kandidaten aus dem schönen Österreich. Gleich drei Male-Models beweisen Heidi Klum ihr Können - extra angereist aus Graz, Bregenz und Wien.

Der junge Grazer hat ein Auge für das Schöne. Meist hinter der Kamera als Videograf hält er spannende Momente für Werbespots fest. In seinem Leben erweckt er am liebsten Kleidungsstücke zum Leben. Mit seiner Liebe für Anzüge und schrägen Accessoires setzt er ein Statement. Das untermalt er noch einmal mit seinem sorgfältig gestutzten Schnauzer. Bei "Germanys Next Topmodel" will er seinen eigenen Weg gehen, ohne sich verändern zu müssen.

Die Olympischen Spiele der Modewelt Alexavius zeigt Willen und hat damit gute Chancen: "Dieses Format bedeutet mir alles. GNTM ist für mich wie die Olympischen Spiele der Fashion-Welt: eine Bühne, auf der ich zeigen kann, wie vielseitig ich bin. Denn ich kann mehr, als nur im Anzug zu strahlen."

Dunkle Geheimnisse und Shirizzle Der 22-Jährige nimmt kein Blatt vor den Mund. Deshalb schreibt er gerade ein Buch über sein Dating-Leben und enthüllt schonungslos Eindrücke und Geschichten. Kein Wunder also, dass Shirin David sein Vorbild in Sachen Selbstbestimmung und Empowerment ist. Seine Stilikone liegt da auch schon fast auf der Hand: Karl Lagerfeld. Da dürfen die Jogginghosen getrost im Kleiderschrank bleiben.

Der ausgebildete Zerspanungstechniker kommt aus Bregenz und verbringt seine Zeit gerne privat vor der Kamera, im Fitnessstudio oder auf seinem Motorrad. In seinem Freundeskreis kommt ihm seine Ehrlichkeit und sein Humor zugute und hat auch so manchen Ratschlag fürs Leben parat. Bei GNTM will er sein Potenzial ausschöpfen und noch selbstbewusster werden.

"Glaubt an euch selbst, denn sonst wird es keiner tun." Der anpassungsfähige Cenk schätzt seine Fotogenität und Offenheit. Die Scheu vor der Kamera hat er schon lange abgelegt. Sein Wiedererkennungsmerkmal: Seine langen Haare und seine Augen. Mit denen erkennt er falsche Menschen meilenweit und auch die glitzernde Weihnachtszeit blendet ihn eher als ihn zu erfreuen. Gut, dass "Germanys Next Topmodel" nicht im tiefsten Winter stattfindet.

Der Wiener will es noch einmal wissen. Nach zehn Jahren in der Modebranche soll "Germany’s Next Topmodel" jetzt endlich sein Durchbruch werden. Sein Aussehen hat schon bei der Netflix-Sendung "Too Hot to Handle" überzeugt. Kann er Heidi mit seinem Können überzeugen?

Laufsteg, Beats und Schauspielkunst Godfrey lebt sich neben dem Modeln ständig kreativ aus, sei es im Rahmen von Modelprojekten, Musikproduktion oder Schauspiel. Da wird aus ihm auch mal ein Rapper mit flotten Beats. Wenn’s mal nicht so fantasievoll sein soll, schwingt er sich gern aufs Fahrrad oder greift zu den Gewichten beim Kraftsport. Sein Wiedererkennungsmerkmal? Seine Narbe an der rechten Augenbraue.