Neue Haar-Ära: Zoe Saip überrascht mit komplett neuem Look

Das Umstyling bei "Germany's Next Topmodel" 2018 trifft Zoe Saip damals am härtesten: Heidi Klum verpasst ihr einen platinblonden Vokuhila mit dem Zoe lange zu kämpfen hat. Jetzt wagt sie wieder ein Umstyling und verpasst sich mal wieder einen neuen Look.

Aus alt macht neu! Gestern noch postet die ehemalige GNTM-Kandidatin direkt vom Frisör in Hamburg eine Story und verkündet eine große Veränderung. "Heute ist was passiert und ihr seid nicht ready!", schreibt sie. Ihr Kopf ist komplett mit silbernen Folien bedeckt. Kenner wissen, dass kann nur eines bedeuten: eine neue Haarfarbe! Bislang trägt sie ihre Haare dunkelbraun - ja fast schwarz - und sehr lang. Wie weit geht sie für ihre Typveränderung?

Im TV zeigt sie sich bisher noch mit schwarzer Mähne: "Match My Ex" mit Zoe Saip und ihrem Ex Barna

24 Stunden dann die Enthüllung. Ihre neue Frisur erinnert ein bisschen an die erwachsene Version ihres GNTM-Vokuhilas: Aus der brünetten Zoe wird nämlich wieder die gold-blonde Zoe mit frechem Stufenschnitt und Curtain-Bangs.

Back to being die frechste & ehrlichste Blondine. Zoe ist glücklich über ihre neue Frisur

Auch ihren Followern scheint es zu gefallen: "Ok Wow!", "Dir steht wirklich alles!" und auch ihr Freund Patrick kommentiert begeistert: "Mein Goldlöckchen!" Zoe Saip eröffnet also eine neue (oder alte?) Ära und geht zurück zu der Haarfarbe mit der sie mit ihren jungen Jahren den Sprung in die Öffentlichkeit geschafft hat. Heidi Klum scheint schon damals gewusst zu haben, welcher Farbton ihr am Besten steht...

