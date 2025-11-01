Sie ist die Queen of Halloween Pfau, Wurm oder E.T? Heidi Klums krasseste Halloween-Kostüme aus 25 Jahren Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Jan Islinger Jedes Jahr verblüfft Heidi Klum mit ihren einzigartigen Halloween-Outfits. Bild: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

Fantasievoll, gruselig, lustig oder wild: Die Halloween-Outfits von GNTM-Chefin Heidi Klum sind legendär. Nun läuft der Countdown zur 25. Party und ihr Kostüm wird wieder mit Spannung erwartet.

Nach der Wiesn ist vor Halloween: Erst kürzlich hatte Heidi Klum mit ihrem "HeidiFest" auf ProSieben die Münchner Oktoberfest-Zeit eingeläutet, nun steht die nächste große Sause vor der Tür: Seit einem Vierteljahrhundert begeistert Deutschlands wohl bekannteste USA-Auswanderin Fans in ihrer Wahlheimat und dem Rest der Welt mit ihren spektakulären New Yorker Halloween-Partys.

Mit den Jahren immer wilder Als Heidi Klum ihre erste Halloween-Party schmiss, marschierte sie noch in einem eher konservativen Latexkleid auf. Doch das sollte sich bald ändern: Mittlerweile sind Heidis aufregende und zumeist aufwendig hergestellte Kostüme das alljährliche Highlight der Party! Bis zu ihrem Auftritt wird die Verkleidung streng geheim gehalten - mit Ausnahme kleiner Vorab-Hinweise, die aber nie zu viel verraten.

Kurz vor der Halloween-Ausgabe 2025 haben wir Heidis absolute Highlight-Kostüme für euch einmal zusammengefasst. Aufgepasst, das wird eine shreklich absurde Compilation ...

Der Wurm: Wenn selbst der Maskenbildner sich weigert Heidi Klum und Tom Kaulitz als Wurm und Angler an Heidi Halloween 2022 in New York City. Bild: IMAGO / Cover-Images

Es ist schwer zu sagen, welches Kostüm bislang das spektakulärste war. Weit vorne dabei ist sicher das Wurm-Outfit von 2022, das ihr langjähriger Maskenbildner Mike Marino zunächst gar nicht hatte umsetzen wollen: "Er wollte es anfangs nicht machen und hat mich immer wieder ermutigt, mir etwas Neues einfallen zu lassen", erklärte das Model der "Vogue". Doch die GNTM-Chefin ließ nicht locker.

Wenn ich mich in eine Idee verliebt habe, will ich nicht umschwenken. Heidi Klum

Zehn Stunden dauerte die Verwandlung in einen Wurm! Ehemann Tom Kaulitz begleitete sie als Fischer, denn ja: Der Partner wird in die Kostümplanung stets mit einbezogen, das war auch schon bei Ex-Mann Seal so.

Mr. and Mrs. E.T.: Intergalaktisch gut! Tom Kaulitz und Heidi Klum als Mr. und Mrs. E.T. bei Heidi Halloween 2024 in New York City. Bild: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP

Was wäre, wenn einer der kultigsten Außerirdischen aller Zeiten seine bessere Hälfte gefunden hätte? Richtig! Beide wären sicherlich bei Heidis Halloween im Hard Rock Hotel in New York City aufgeschlagen!

So oder so ähnlich müssen sich das Heidi und Tom überlegt haben, als sie 2024 mit diesem verrückten Couple-Outfit überraschten. Doch das war längst nicht die einzige Film-Referenz der GNTM-Chefin: 2010 ließ sie sich von der Action-Serie "Transformers" sowie dem Musical "Starlight Express" inspirieren. 2015 verwandelte sie sich in die Cartoon-Figur Jessica Rabbit und 2018 brillierten Tom und sie als Shrek und Fiona. Apropos ...

Familie Shrek: Aus dem Sumpf direkt an den Broadway Heidi Klum und Tom Kaulitz als Fiona und Shrek auf Heidi Halloween 2018 im Hard Rock Hotel in New York City, direkt am Broadway. Bild: imago / E-PRESS PHOTO.com

Ob für Tom Kaulitz alles ein bisschen schnell ging? Im Jahr 2018 waren Heidi und er gerade ein paar Monate liiert, schon saß er in einer Hochzeitskutsche - in dem Fall allerdings als Shrek an der Seite von Heidi - äh, Fiona - anlässlich von Heidi Halloween. In knalligen Grüntönen und XXL-Outfits rollte das junge Paar damals am Broadway vor. Offensichtlich hat ihnen die Kostprobe ganz gut gefallen, denn nur knapp ein Jahr später folgte die wirkliche Hochzeit.

Hindu-Göttin Kali: Das blaue achtarmige Wunder Heidi Klum als Hindu-Göttin Kali im Jahr 2008 auf ihrer Halloween-Party in New York. Bild: picture alliance / Associated Press

Inspiriert von einer Indienreise wurde Heidi im Jahr 2008 zur hinduistischen Göttin der Zerstörung und Erneuerung, Kali. Und dafür hat sich die GNTM-Chefin voll ins Zeug gelegt. Sie kam komplett gehüllt in Blau, hatte acht Arme, haufenweise Goldschmuck und Toten- sowie Schrumpfköpfe umhängen. Selbst abgehackte Unterarme und Hände hingen von ihrem Gürtel. Ein Outfit, das einfach suggeriert: Don't fuck with Heidi - äh, Kali!

Vorsicht, bissig: Heidi Klum als paradiesische Versuchung Heidi Klum als paradiesische Versuchung im Jahr 2006 auf ihrer Halloween-Party. An ihrer Seite beißt ihr damaliger Gatte Seal als Eva in den Apfel. Bild: IMAGO / Depositphotos

Um ihren Schwangerschaftsbauch ins Kostüm zu integrieren, verwandelte sich Heidi Klum im Jahr 2006 in einen kugelrunden roten Apfel. Der Clou: Um die Frucht wand sich eine fiese Schlange - die Modelchefin wurde so zur wandelnden biblischen Versuchung. Ein Opfer war schnell gefunden: Ihr damaliger Ehemann Seal mimte eine blonde Eva und fand Heidi Klum in ihren Outfit wahrlich zum Anbeißen!

Gefieder-Freunde: Heidi als Pfau mit zehnköpfiger Entourage Heidi Klum als Pfau auf Heidi Halloween 2023 in New York City. In diesem Jahr kommt die GNTM-Chefin allerdings nicht allein: zehn weitere Akrobat:innen sind geladen, um das Federkleid des Kostüms zu personifizieren - witzig! Bild: IMAGO / Cover-Images

Im blauen Samtanzug und umgeben von zehn Akrobat:innen, die ihr beeindruckendes Federkleid darstellten, überraschte Heidi Klum im Jahr 2023. Der Clou: Das Kostüm entfaltete seine volle Pracht nur, wenn das gesamte Team die entsprechende Choreografie perfekt umsetzt, wie unten im zweiten Slide.

Übrigens: Tom Kaulitz wurde für diese Performance als Pfauen-Ei gebucht. Im Gegensatz zu den Akrobat:innen an Heidis Seite durfte er in diesem Kostüm ausnahmsweise eine eher ruhige Kugel schieben.

The Old Lady: Wenn ein Supermodel in Rente geht Heidi Klum als Old Lady auf ihrer Halloween-Party im Jahr 2013 in New York. Bild: picture alliance / abaca

Im Direktvergleich mit anderen Heidi-Klum-Kostümen wirkt die Old Lady aus dem Jahr 2013 vielleicht etwas unspektakulär. Aber hier lohnt es sich, auf die Details und Nuancen zu achten. Deutschlands größter internationaler Model-Export humpelt mit Gehstock durch die Gegend und ist plötzlich von Kopf bis Fuß übersät mit Falten und Altersflecken? Die hohe Stirn, das zerzauste dünne Haar, die zusammengefallenen Wangenknochen und die zerfurchte Halspartie? Dazu noch ein edler beiger Zweiteiler im 80ies-Look, der einer Grande Old Dame mehr als gerecht wird? Hier trifft unübersehbarer Makel auf eine Persönlichkeit, die sonst für ihre Perfektion gefeiert wird - und wird damit zum Sinnbild für Vergänglichkeit. Heidi selbst wollte damit ein Zeichen gegen Ageismus setzen, was ihr wohl mehr als gelungen ist. Wir finden, das ist eines ihre besten Kostüme!

Das erwartet dich bei Heidis Halloween-Feier 2025 Wie sich Frau Klum in diesem Jahr kleiden wird? Ungewiss! Noch ist die Katze nicht aus dem Sack. Doch immer wieder schickt die Modelchefin kleine, aber feine Hinweise über ihre Accounts. Wir haben alle Infos zusammengesammelt, was auf Heidis Halloween 2025 zu abgeht.

