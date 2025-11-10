Steht auf natürliche Frauen "Bin eigentlich kein A***loch" - Tugi sucht bei "Match in Paradise" die Liebe Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sophie M. Match in Paradise Tugi sagt Hallo! Videoclip • 54 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die paradiesische Villa von "Match in Paradise" füllt sich immer weiter mit Singles. Darunter finden sich in Staffel 3 wieder neben bekannten Gesichtern einige Reality-Neulinge auf der Suche nach der Liebe. Einer davon ist der Wiener Tugi. Dabei wird er von Leuten auf den ersten Blick ganz falsch eingeschätzt.

F***boy oder Loverboy? Mit seinen 25 Jahren weiß der Wiener Tugi genau, was er will. Er steht auf natürliche Frauen: "Wenn man so zwischendurch seine Lippen aufspritzt, ist das okay, aber es sollte im Rahmen sein." Wird spannend, auf was für Frauen er in der "Match in Paradise" Villa treffen wird. Prinzipiell ist er für alles offen, ob Urlaubsflirt oder die große Liebe. Aber eigentlich beschreibt er sich schon als Beziehungstyp. So wird er aber selten eingeschätzt, meint er: "Die meisten würden schon denken, dass ich eigentlich ein F***boy bin. Aber sobald sie 1-2 Minuten mit mir reden, merken sie, dass ich ganz lieb bin. Ich bin eigentlich kein A***loch".

Für Tugi muss es gleich knistern "Ich bin eigentlich kein Arschloch", Tugi ist Kandidat in Staffel 3 Bild: JOYN/Clemens Sigel

Tugi - kurz & knapp Name: Tugay, Spitzname: Tugi

Alter: 25

Wohnort: Wien

Beruf: Student

Traumfrau: braune Haare, braune Augen und braungebrannt

"Ick" ist für ihn: Wenn sie zu viel "gemacht hat"

Gerne südländisch, aber weniger Temperament Optisch hat es Tugi vor allem der südländische Typ angetan. Nur charakterlich würde er seine Traumfrau als "nordisch" bezeichnen. Damit meint er vor allem eines: "Zu viel Temperament ist nicht mein Ding. Bin selber hitzig und das wär dann so ein Kopf an Kopf." Am Ende des Tages ist ihm aber nur eines wichtig: "Wenn sie blond ist, ist das meistens auch kein Problem. Hauptsache man kann sich gut unterhalten."

Ein bisschen toxisch darf's ruhig sein Eigentlich würde sich der Wiener mit türkischen Wurzeln nicht als toxisch beschreiben. Nur manchmal kommt diese Seite dann doch zum Vorschein: "Zwischendurch kann's schon passieren, dass ich ein paar Eifersüchteleien mache. Die Frau muss mir aber schon einen Grund geben." Für die Villa hat er sich aber vorgenommen jede kennenzulernen, bis ihn eine Frau wirklich fasziniert: "Dann werd' ich schon versuchen meinen Fokus auf sie zu verlagern. Ich werd' aber auf jeden Fall nicht gleich exklusiv sein." Ob er es sich da nicht mit den Frauen verscherzt, indem er sich zu viele Eisen im Feuer hält? Das kannst du jeden Montag ab 8. Dezember auf Joyn und ATV sehen.