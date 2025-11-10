KrappiWhatElse's Reality-Debüt "Match in Paradise": Youtuber Krappi macht erste Reality-Show Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sophie M. Match in Paradise Manuel aka. KrappiWhatelse ist bereit fürs Paradies Videoclip • 01:21 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Dating war noch nie so heiß. Denn der Cast der dritten Staffel "Match in Paradise" hat es in sich. Eine der größten Überraschungen: Der Youtuber "KrappiWhatElse" alias Manuel Krappinger wagt sich in sein erstes Reality-Abenteuer. Wieso er jetzt im TV sein Liebesglück sucht und was es mit seiner Insolvenz auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Die Ruhe vor dem Sturm Krappi ist frisch auf der griechischen Insel Kreta angekommen und hat bereits in seinem Basketball-Trikot ein paar Körbe geworfen. Der 30 Jährige genießt noch die Ruhe vor seinem Einzug in die paradiesische Villa voller Singles. Aber etwas Aufregung ist trotzdem mit dabei, schließlich ist es die erste Reality-Show des bekannten Youtubers. Vor ein paar Jahren kam für ihn der Schock: Privatinsolvenz trotz Millionen von Abonnent:innen auf seinen Kanälen. Da ist er heute aber schon wieder durch und kann weiterhin auf seine treuen Follower:innen zählen. Trotzdem geht er jetzt alles locker an. Dazu gehört auch der Schritt in sein allererstes Reality-Format.

Krappi kurz & knapp Name: Manuel Krappinger

Alter: 30

Wohnort: Oberösterreich

Beruf: Influencer, bekannt als "KrappiWhatElse"

Traumfrau: Blond, sportlich, 1.75m groß und kann vielleicht auch tanzen

Schaut bei Frauen als erstes: in die Augen

"Ick" ist für ihn: Wenn sie viel und assozial schimpft

So einfach kann Flirten sein Seit 13 Jahren ist Krappi als Influencer tätig und hat schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Dabei genießt er vor allem, dass er machen kann, was er will. Aber seine Bekanntheit hat noch einen positiven Nebeneffekt: "Ich muss schon sagen, bevor ich Influencer war, wars schwieriger mit den Girls, aber seit ich den Influencer Bonus habe, hab ich das schon genutzt ja."

Krappi vollkommen ungefiltert In die "Match in Paradise"-Villa zieht er allerdings als Manuel ein und nicht als Krappi, der Youtuber. Er will sich genau so zeigen, wie er wirklich ist. Und wenn es um die Liebe geht, fackelt er meist nicht lange: "Ich verknall mich schon sehr schnell eigentlich. Wenn ich spür, dass da Sympathie und Spaß ist und wir die ganze Zeit am Lachen sind, kann das schon sehr schnell gehen."

Nur ein Urlaubsflirt oder Liebe? Besonders attraktiv bei Frauen findet er es, wenn sie tanzen können. Aber auch noch etwas anderes weckt seinen Flirt-Instinkt: Hohe Temperaturen. "Im Sommer bin ich schon sehr flirty drauf und im Winter halt Beziehung, wie man's so kennt", erzählt er lachend. Tatsächlich war der 30 Jährige aber in zwei längeren Beziehungen und würde sich auch freuen, sich wieder zu verlieben. Aber eines ist bei Manuel aka Krappi gewiss: Er nimmt das Leben, wie es kommt. Wie sich der Youtuber in seiner ersten Reality-Show schlägt und was die Girls zu ihm sagen, gibt es ab 8. Dezember jeden Montag auf Joyn und ATV zu sehen.