Süße Überraschung
Baby-Countdown: "Match My Ex"-Julius und "AYTO"-Linda werden schon bald Eltern
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Bald wird es ernst: Bei "Are You The One?"-Linda und "Match My Ex"-Julius dürfte es nicht mehr lange dauern. Seit der Verkündung der Schwangerschaft ist einiges passiert und Lindas wachsender Babybauch zeigt deutlich: Der große Moment rückt immer näher. Fans warten gespannt auf das nächste Update, kommt das Baby vielleicht schon in den nächsten Wochen?
Match my Ex
Match my Ex
Was passiert, wenn der Ex Amor spielt? Bei "Match my Ex" haben die Ex-Partner das letzte Wort: Sie entscheiden, mit wem ihre Ex-Partner matchen. Wer ist der beste Matchmaker und welche Singles finden das beste Match?
So kam alles raus
Die Schwangerschaft machten Linda („Are You The One?“) und Julius („Match My Ex“) bereits vor einiger Zeit selbst auf Social Media öffentlich, seitdem wird jede Entwicklungen ganz genau verfolgt. In einem romantischen Posting zeigen sich die beiden küssend am Hafen, bevor sie ein Ultraschallbild in die Kamera halten und damit endgültig für Klarheit sorgen.
Die Neuigkeit verbreitete sich rasch in der Reality-Bubble und löste zahlreiche unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige überrascht reagieren, feiern andere das Paar und freuen sich über die Entwicklung. Mittlerweile deutet alles darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis ihr gemeinsames Baby zur Welt kommt.
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Vom Dating-TV ins echte Leben
Sowohl Linda als auch Julius wurden durch Dating-Shows bekannt, dort ging es um Matches, Ex-Partner und große Gefühle vor der Kamera. Jetzt steht plötzlich stattdessen Familienzuwachs im Mittelpunkt.
Community fiebert mit
Was jetzt folgt, beobachten die Fans ganz genau. Wird alles rund um die Geburt online begleitet? Gibt es weiterhin Couple-Content, Baby-Updates oder sogar erste Einblicke ins Familienleben?
Noch sind viele Fragen offen aber eins steht fest: Dieses Reality-Paar schreibt gerade seine ganz eigene Geschichte. Und die Fans sitzen dabei in der ersten Reihe.
Streame hier die aktuelle Folge "Match my Ex"
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