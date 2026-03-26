Sommer 2026 "Are You The One?" 2026: Bei diesen Kandidat:innen ist Streit vorprogrammiert Veröffentlicht: 11:47 Uhr von Sophie Reiter Germain Wolf schafft es nicht ins Finale bei "Match in Paradise". Kann er bei "AYTO" den Sieg mit nach Hause nehmen? Bild: Clemens Sigel

Für bekannte Gesichter aus der Reality-Welt geht es im Sommer 2026 bei ""Are You The One?" in die 6. Staffel. Ihr Ziel: Das perfekte Match finden und 200.000 Euro kassieren. Jetzt stehen die Kandidat:innen fest und bei zwei der Auserwählten ist Streit definitiv vorprogrammiert.

- Anzeige -

- Anzeige -

Ab ins Liebes-Paradies In der sechsten Staffel "AYTO" reisen bekannte Singles nach Thailand, um dort den perfekten Partner zu finden. Wenn alle von einem Algorithmus zuvor festgelegten Paare richtig gefunden werden, winkt der ganzen Gruppe das Preisgeld von 200.000 Euro. Der Cast verspricht keine Langeweile: Raúl Richter ("Dschungelcamp", "Villa der Versuchung"), Brian und Bennett von "Temptation Island V.I.P.", Emma Fernlund ("The Power", "Sommerhaus der Stars"), Janice ("Germany Shore") und Marwin Klute ("Ex on the Beach") sind unter anderem mit dabei.

Diese Singles bringen Drama Auch am Start sind gleich drei Kandidat:innen von "Match in Paradise". Die neue Staffel ist gerade erst in trockenen Tüchern, da geht es für das Schweizer Reality-Sternchen Francesca, die TV-Größe Germain Wolf und "Miss Earth Austria"-Gewinnerin Zoe Müllner direkt ins nächste Paradies zu "Are You The One?" auf der Suche nach Liebe. Und genau diese Konstellation könnte Ärger geben. Denn Germain und Zoe gehen bei "Match in Paradise" nicht im Guten auseinander und vor allem Zoe verkündet in einem Interview mit Joyn, dass sie Germain hoffentlich nie wieder sehen wird. Was ist da schiefgelaufen?

Vom Kuscheln zur Eskalation Denn während Zoe mit der Intention in die Liebesvilla geht, jemanden wirklich kennenzulernen und sie direkt ein Auge auf Germain legt, spielt der von Anfang an nur Spielchen und will sich nicht auf eine Dame festlegen. Das passt Zoe nicht, vor allem nachdem die beiden eine heiße Nacht in der Lovesuite verbringen: "Für sowas bin ich dir dann gut genug, oder wie?" stellt Zoe ihn zur Rede. Danach geht es zwischen dem anfänglichen Match steil bergab, Zoes Wut wird immer größer. In einem exklusiven Interview mit Joyn verrät Zoe, dass sie mit Germain nichts mehr zu tun haben wolle und sagt über sein Verhalten: "Das ist einfach respektlos. Er wird sein Karma noch bekommen."

- Anzeige -

- Anzeige -

Wiedersehen bei "AYTO" Zoes Wunsch scheint nicht in Erfüllung zu gehen, denn schon bald sehen sich die beiden in der neuen Staffel der RTL-Realityserie "Are You The One?" wieder. Das Zusammentreffen könnte daher nicht sehr harmonisch ablaufen. Wie werden Germain und Zoe aufeinander reagieren? Bekommt Zoe dieses Mal die Chance auf mehr Romantik? Bei "Match in Paradise" zieht sie zwar glücklich mit ihrem Match Giuliano Hediger von dannen, doch das Liebesglück währt nur wenige Monate. Das ganze Drama rund um Zoe, Giuliano und Germain kannst du auf Joyn nachsehen.

- Anzeige -

- Anzeige -