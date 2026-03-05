Die Neue "Ich meditiere und tanze durchs Leben!" – Lisa sorgt in "Mütter in lustiger Fernseh-Show" für Leichtigkeit und Schmäh Aktualisiert: 14:22 Uhr von Sophia Seidl Lisa ist immer für eine Überraschung gut. Bild: Joyn / ATV

In dem Format "Mütter in lustiger Fernseh-Show" sorgt Lisa für frischen Wind: Neu in der TV-Welt, aber mit Stil und Gelassenheit wie sonst keine. Zwischen Meditation, Kinderlachen und Champagnerglas meistert sie alles mit Leichtigkeit und viel Witz. Lisa spricht im Interview über ihren Reality-Einstieg, ehrliche Momente vor der Kamera und ihr Leben als Herzensmama.

Das ist Lisa Alter: 40 Jahre

Ihr Beruf: Vertrieb von Beauty und Wellnessprodukten, Multi Level Marketing

Verlobter: Thomas aka Mr. Money Mindset

Sein Beruf: Ehemaliger Profigolfspieler, Vertrieb von Gesundheitsprodukten und Finanzberater bzw. Coach

Kinder: Mia (9) und Noah (7)

Wohnhaft in der Steiermark

Du willst "Mütter in lustiger Fernseh-Show" sehen?

Das ist Lisa Schon mit vier Jahren stand Lisa auf der Bühne, heute tanzt sie durchs Leben mit zwei Kindern, Karriere und viel Energie. Die 40-Jährige, die sich "wie 25" fühlt, verkauft Beauty-, Gesundheits- und Wellnessprodukte und begeistert über 13.000 Follower auf Instagram. Hinter dem Lächeln steckt eine Frau, die weiß, was sie will: Erfolg genießen, aber nie die Familie aus den Augen verlieren.

Team Lisa Ihre Kinder Mia und Noa sind ihr ganzer Stolz. Cheerleaderin hier, Fußballstar und Pokémon-Sammler dort, es ist auf jeden Fall immer was los. Auch mit Ehemann Thomas, einem ehemaligen Profigolfer und Instagram-Coach, teilt Lisa mehr als nur das Homeoffice. Familienzeit steht immer ganz oben. Unterstützung kommt von der Haushälterin, damit mehr Raum für das Schöne im Leben bleibt. Ist mal ein Abend ohne Kinder geplant, wird es romantisch oder spontan: gutes Essen, ein Gläschen Wein oder einfach Tanzen bis in die Nacht. Lisa beschreibt sich selbst als "crazy", aber auch tiefenentspannt. Eine Frau, die meditiert, das Leben liebt und zwischen Natur und Luxus ihr perfektes Gleichgewicht findet.

Reality-Luft Über Instagram flatterte die Einladung ins Postfach, und Lisa zögerte nicht lange. "Chancen sind da, um genutzt zu werden", sagt die sympathische Mutter mit einem Lächeln. Für die ATV-Show stürzt sie sich ins Abenteuer Reality-TV, ohne zu wissen, was auf sie zukommt und meint lachend dazu: "Es sind neue Welten, ehrlicherweise. Ich bin manchmal zerrissen zwischen dem Wunsch, ehrlich zu sein, und dem Bedürfnis, meine Meinung zu sagen." Sie setzt auf Offenheit und gute Laune. "Ich bin ehrlich, aber lasse anderen ihren Raum. Jeder darf so sein, wie er möchte", betont sie. Was ihre Mutterschaft ausmacht? "Ich will meinen Kindern zeigen, dass man alles schaffen kann, wenn man mutig ist", verrät sie stolz.

Chancen sind da, um genutzt zu werden. Lisa über ihren TV-Einstieg

Alte Hasen versus Frischlinge Die anderen Mütter der Show bringen durch Formate wie "Teenager werden Mütter" oder "Forsthaus Rampensau" schon Erfahrung mit. Aber nichtsdestotrotz wird die TV-Newcomerin ab Sekunde eins die Bildschirme rocken. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen kann, auch bei weiteren Formaten teilzunehmen, antwortet sie: "Definitiv, das finde ich sehr lustig. Auf jeden fall bin ich da auch offen. Es muss mich ansprechen, ich muss mich drinnen sehen, dann immer gerne." Auf jeden Fall bringt sie jetzt schon die perfekte Energie mit und sorgt für Schwung und gute Laune in "Mütter in lustiger Fernseh-Show". Reality-Fans dürfen sich freuen auf ein neues Gesicht im Fernsehen und auf eine neue Show mit Unterhaltungsfaktor.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

