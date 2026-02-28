Team Rampensau "Mütter in lustiger Fernseh-Show": Single-Mom Carmen spricht über Selbstliebe, Dating & Spiritualität Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Sophia Seidl Das Mutter-Sohn-Duo ist stets mit Energie und einem Tänzchen im Gepäck unterwegs. Bild: Joyn / ATV

"Mütter in lustiger Fernsehshow" und Carmen? Das passt wie die Faust auf's Auge. Mit ihrem Schmäh, ihrer Leichtigkeit gewürzt mit einer Prise Spiritualität, ist die 42-jährige Single-Mutter genau die richtige Zutat für das Format. Wie sie zur Selbstliebe fand und weshalb sie jetzt bereiter ist denn je für eine Beziehung, das kannst du hier lesen.

Das ist Carmen Alter: 42 Jahre

Beruf: Kartenlegerin und Mental Coachin

Kinder: Sohn Benjamin

Wohnhaft in der Steiermark

Alltag mit Struktur und einem Schuss Magie Die 42-jährige Kartenlegerin und Mentalcoachin konnte sich schon in einem anderen Format unter Beweis stellen. Bei "Forsthaus Rampensau" rockt sie zusammen mit ihrer Freundin Jazz Gitti die winzige Almhütte in den Kärtner Bergen. Jetzt setzt sie ihre Reality-TV-Karriere fort, aber dieses mal mit Sohn Benjamin an ihrer Seite. Sympathisch wie sie ist, überzeugt sie nicht nur das Publikum, sondern auch ihre Klient:innen ganz nach der Devise "Stress kenn ich nicht." Ihre inspirierenden Gedanken teilt sie auch auf Social Media und will so ihre positive Lebenseinstellung verbreiten. Benjamin, den Carmen liebevoll als kleine "Rampensau" beschreibt, teilt ihre Leidenschaft für Musik und Tanz, vor allem, wenn Michael Jackson läuft. Das kann für die neue Sendung nur eines bedeuten: "Don’t Stop ’Til You Get Enough".

Carmens lebensbejahende Art ist mit jeder Faser spürbar. Bild: Joyn/ ATV

Von der Depression zur Selbstliebe Nach einer schweren Zeit hat Carmen zu sich selbst gefunden. Offen spricht sie über ihre Reise von einer tiefen Krise in ihrem Leben hin zur Selbstliebe. "Ich habe in meinem Leben alles erlebt, von einer schweren Depression bis zu dem Punkt, an dem ich gelernt habe, mich selbst zu lieben.", erzählt sie ehrlich. Besonders wichtig war für sie dabei ein neuer Blick auf sich selbst: "Ich habe mein Mindset umprogrammiert und bin für mich die wichtigste Person. Das hört sich egoistisch und arrogant an, mein Sohn ist mein Ein und Alles, aber in erster Linie muss es auch mir gut gehen. Das hab ich auch dem Benji gelernt, und für ihn ist das ganz logisch." Heute steht für Carmen fest: Gesunder Egoismus ist kein Makel, sondern ein Zeichen von Stärke. Ihr neues Denken hat nicht nur ihr eigenes Leben verändert, sondern hilft nun auch anderen, ihre seelischen Blockaden zu lösen und innere Stärke zu finden.

Carmen sucht den Richtigen Carmen ist wieder bereit für die Liebe und das selbstbewusster denn je! "Ich weiß jetzt ganz genau, was ich will und was ich auf keinen Fall mehr möchte. Kompromisse gehören in einer Beziehung zwar dazu, aber Abstriche mache ich keine mehr", stellt sie klar. Ihre neue Haltung spürt man deutlich: "Das ist eine Energie, die man ausstrahlt. Wenn man weiß, was man will, zieht man auch andere Menschen an." Die Suche nach Mr. Right geht sie dabei ganz gelassen an. Mal lässt sie das Leben einfach machen, mal schaut sie selbst aktiv rein: "Wenn es mir Spaß macht, setze ich mich abends auf die einschlägigen Plattformen und schaue, was der Markt so hergibt", verrät Carmen lachend. Und falls da nichts Passendes dabei ist? "Dann höre ich einfach wieder auf, ich bin offen und bereit, wenn es passt." Bevor sie sich aber auf ein Date einlässt, testet sie ihre potenziellen Flirtkandidaten bei einem Video-Vorgespräch. Schließlich will sie sicherstellen, dass die Chemie stimmt. Humor und Stabilität sind für die selbstbewusste Unternehmerin das "A und O". Schau dir Carmens lustiges Leben mit Söhnchen Benjamin in "Mütter in lustiger Fernseh-Show" an, am Montag, 9.3. ab 21:30 Uhr auf ATV und Joyn, direkt nach "Teenager werden Mütter".

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

