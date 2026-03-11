„Ich habe es gehasst!" Armin kämpft bei "Reif für die Liebe" mit Vergangenheits-Trauma

In der neuen Folge von "Reif für die Liebe" wird sowohl im Haus Armin als auch bei Petra um die Wette geflirtet und gedatet. Während bei Armin alte Wunden aufreißen, zeigt sich Petra über Aussagen eines Kandidaten verwundert.

Armin holt die Vergangenheit ein Armin lädt zum Einzeldate und wählt Maria für ein Tête‑à‑Tête bei Smoothies im Freien. "Sie hat mich neugierig gemacht", gesteht er. Der Funke scheint kurz zu sprühen: gemeinsames Shaken eines gesunden Drinks, Ausblick auf die Berge und innige Gespräche. Doch dann die überraschende Wendung: Während Maria erkennt, dass sie in alte Beziehungsmuster zurückfällt, gesteht Armin, dass "Spazierengehen" für ihn in Partnerschaften ein sensibles Thema ist. Eine alte Wunde reißt wieder auf.

Im Interview erklärt er offen: "Dieses Wort ist bei mir traumatisch besetzt." Und weiter: "Solange ich zurückdenken kann, hatte ich immer Frauen, die spazieren gehen wollten." Offenbar musste er sogar schon in Kindheitstagen endlose Sonntagsspaziergänge ertragen.

Bleibt die Frage: Kann Maria ihn dennoch überzeugen?

Petra ist verblüfft Auch im Charlet bei Petra steht das nächste Date an, zusammen mit Heimo und Christoph geht es zu einer wilden Traktorfahrt und dann zum entspannten Gespräch beim Picknick. Während Christoph mit seiner bodenständigen Art punktet, gerät Heimo ins Stolpern. Denn sie fragt ihn: "Was bist du für ein Partner, ich hab noch nicht so den Eindruck, wie das mit dir funktionieren würde. Du kennst mich ein bissl, aber ich glaub, ich bin dir viel zu anstrengend auf Dauer?" Bei seiner Antwort schwankt Petra zwischen Verblüffung und Ernüchterung. "Welche Frau ist nicht anstrengend?", woraufhin sie nüchtern hinzufügt: "Das weiß ich nicht, aber jetzt geht es um mich." Auch heute muss wieder einer das Haus verlassen, für wen endet die Liebesreise hier und für wen es weitergeht? Die Entscheidung um 20:15 Uhr auf ATV.

