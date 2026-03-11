Datingpanne?
„Ich habe es gehasst!" Armin kämpft bei "Reif für die Liebe" mit Vergangenheits-Trauma
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
In der neuen Folge von "Reif für die Liebe" wird sowohl im Haus Armin als auch bei Petra um die Wette geflirtet und gedatet. Während bei Armin alte Wunden aufreißen, zeigt sich Petra über Aussagen eines Kandidaten verwundert.
Du willst alles von "Reif für die Liebe" sehen?
Armin holt die Vergangenheit ein
Armin lädt zum Einzeldate und wählt Maria für ein Tête‑à‑Tête bei Smoothies im Freien. "Sie hat mich neugierig gemacht", gesteht er. Der Funke scheint kurz zu sprühen: gemeinsames Shaken eines gesunden Drinks, Ausblick auf die Berge und innige Gespräche.
Doch dann die überraschende Wendung: Während Maria erkennt, dass sie in alte Beziehungsmuster zurückfällt, gesteht Armin, dass "Spazierengehen" für ihn in Partnerschaften ein sensibles Thema ist. Eine alte Wunde reißt wieder auf.
Im Interview erklärt er offen: "Dieses Wort ist bei mir traumatisch besetzt." Und weiter: "Solange ich zurückdenken kann, hatte ich immer Frauen, die spazieren gehen wollten." Offenbar musste er sogar schon in Kindheitstagen endlose Sonntagsspaziergänge ertragen.
Bleibt die Frage: Kann Maria ihn dennoch überzeugen?
Petra ist verblüfft
Auch im Charlet bei Petra steht das nächste Date an, zusammen mit Heimo und Christoph geht es zu einer wilden Traktorfahrt und dann zum entspannten Gespräch beim Picknick. Während Christoph mit seiner bodenständigen Art punktet, gerät Heimo ins Stolpern.
Denn sie fragt ihn: "Was bist du für ein Partner, ich hab noch nicht so den Eindruck, wie das mit dir funktionieren würde. Du kennst mich ein bissl, aber ich glaub, ich bin dir viel zu anstrengend auf Dauer?" Bei seiner Antwort schwankt Petra zwischen Verblüffung und Ernüchterung. "Welche Frau ist nicht anstrengend?", woraufhin sie nüchtern hinzufügt: "Das weiß ich nicht, aber jetzt geht es um mich."
Auch heute muss wieder einer das Haus verlassen, für wen endet die Liebesreise hier und für wen es weitergeht? Die Entscheidung um 20:15 Uhr auf ATV.
Mehr entdecken
Die Kandidatinnen im Überblick
Alle Frauen bei GNTM: Welche Models sind vor Folge 10 noch dabei?
Vom Rookie zum Laufsteg-Liebling
GNTM 2026: Nackte Tatsachen am Wasser-Laufsteg
Christian Hümbs kann sich kaum halten
"Das große Promibacken" 2026: Wer ist raus in Folge 5?
Fotos, die Eindruck hinterlassen
GNTM 2026: Alle Bilder der Shootings aus Staffel 21
Die Männer im Überblick
Wer ist noch dabei? Alle Male Models bei GNTM 2026
L.A. Calling!
Diese Models nimmt Heidi Klum mit nach Los Angeles
Kurz vor L.A.!
High-Street statt High-Fashion: Diese Männer sind nach Folge 9 raus
In aller Öffentlichkeit
"Du bist ja wirklich nackig!" Zieht Lukas jetzt blank?
Damit haben die Models nicht gerechnet
Secret-Date mit GNTM-Chefin Heidi Klum endet in Schrottplatz-Randale