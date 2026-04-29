Die große Rückkehr "XCC4" live auf Joyn: Fadi Merza feiert spektakuläres Comeback im Käfig Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sophia Seidl Am 2. Mai werden sich in der Steffl Arena wieder die besten MMA-Kämpfer des Jahres messen. Bild: RS Sport & Entertainment GmbH

Fadi Merza kehrt überraschend in den Boxring zurück und trifft ausgerechnet auf Karl Proderutti, der seinen letzten Kampf bestreitet. Kann sich Merza tatsächlich noch einmal den Titel sichern? Hier erfährst du alles zum Kampf, Merzas Motivation, den weiteren Highlights des Abends und wo du im Livestream dabei sein kannst.

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Fadi Merza zurück im Cage – emotionales Duell gegen Proderutti Mit über 150 Kämpfen galt seine Karriere eigentlich als beendet, doch jetzt sorgt Fadi Merza für die große Überraschung: Der österreichische Kampfsportler steigt erneut in den Käfig. Sein Ziel? Noch einmal den Titel holen. Doch der Weg dahin wird ihm nicht leicht gemacht. Gegner Karl Proderutti steht nämlich vor seinem letzten Kampf und trifft dabei auf sein langjähriges Idol. Ein emotionaler Abschied, der für Gänsehaut sorgen dürfte.

"Battle of Vienna": Schober trifft auf Kartal Ein weiterer spannender Kampf verspricht das "Battle of Vienna". Dominic Schober und Erhan Kartal wollen sich seit Jahren im Cage gegenüberstehen, jetzt wird dieser Traum endlich Realität. Beide Kämpfer zählen zur Elite ihrer Gewichtsklasse und kämpfen um den Titel im Mittelgewicht.

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Titelkämpfe und neue Stars Neben den Headliner-Fights bietet "XCC4" zahlreiche weitere Highlights. Mathias Prehofer verteidigt seinen Titel gegen Matheus Malta, während Shkodran Veseli auf Fabio Toure trifft. Auch ein rein österreichisches Duell zwischen Henry Bannert und David Keclik steht auf der Fightcard. Newcomer Romeo Ilzer, Sohn von Erfolgscoach Christian Ilzer, will sich gegen Said Osmanov beweisen. Die "XCC4 – Xtreme Combat Championship" verspricht viel Emotionen und sportliche Höchstleistungen.

Sichere dir die Chance auf 2 Tickets Das Event kannst du am 2. Mai 2026 um 17:30 Uhr live und kostenlos auf Joyn streamen oder direkt in der Steffl Arena dabei sein. Folge dafür dem Link und sichere dir deine Chance auf die begehrten Tickets. Gewinne 10x2 Tickets für das MMA-Event des Jahres "XCC4"

Das war der XCC 3 am 8. November Streame die vergangenen Fights

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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