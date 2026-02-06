Petra, die Quirlige "Reif für die Liebe": Das ist Petra und diese Herren wollen sie kennenlernen Veröffentlicht: 13:14 Uhr von Sophia Seidl Petra ist reif für die Liebe und stürzt sich ins Abenteuer Liebe. Bild: Jörg Klickermann

"Reif für die Liebe": Petra liebt Stil, Charme und Romantik und sucht einen Mann, der sie zum Lachen bringt, klare Worte spricht und sie auf der Tanzfläche genauso begeistert, wie im echten Leben. Ob in ihrer Speed-Dating Auswahl in Wien jemand für das gemeinsame Leben dabei ist? Hier stellen wir Petra und ihre Anwärter vor.

Petra, die Junggebliebene Wer sagt, dass das Leben mit 57 Jahren nicht noch einmal ganz neu beginnen kann? Petra, begleitet von ihrem Hund Sunny, möchte das Gegenteil beweisen. Sie ist eine äußerst lebensfrohe Frau mit stilsicherem Auftreten, und Sehnsucht nach einem Mann, der ihr aufmerksam zuhört und klare Worte nicht scheut. Kitsch und Romantik dürfen dabei nicht fehlen, sie liebt es, sich von schönen Dingen verzaubern zu lassen. Sie sprüht vor Leidenschaft und Energie wenn es um das Tanzen geht. Petra träumt von einem Partner, der sie auf das Parkett begleitet und außerdem mit ihr gemeinsam auch die Spiritualität als einen tiefen, lebendigen Teil des Lebens erkundet – eine Reise, die man nicht nur sieht, sondern vor allem zusammen fühlt.

Meine Freunde würden bestätigen, dass ich immer mit Herz bei der Sache bin, das innere Kind lebe und auch immer ein Hauch von Magie dabei ist. Petra über sich selbst

Speeddate ins Glück Im Gasthaus "Wiener Hütte" lädt Petra in gemütlichem Ambiente zum wohl charmantesten Speeddate des Landes: Nur drei Minuten haben die Bewerber Zeit, um das Herz von Petra zu erobern. Dabei wird’s emotional, ehrlich und zudem auch richtig unterhaltsam. Am Ende der Dates steht eine schwierige Entscheidung an: Wer darf mit ins Chalet nach Schladming, wo das nächste Kapitel des Liebesabenteuers beginnt?

Das sind Petras Speed-Dating Bewerber "Reif für die Liebe" Christoph Christoph Bild: Jörg Klickermann /ATV

"Reif für die Liebe" Johann Johann Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Thomas Thomas Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Walter Walter Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Micheal Michael Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Michael Michael C. Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Alois Alois Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Gerald Gerald Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Harald Harald Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Michael Michael Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Michael Michael Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Roman Roman Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Werner Werner Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Heimo Heimo Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Markus Markus Bild: Jörg Klickermann / ATV

"Reif für die Liebe" Christian Christian Bild: Jörg Klickermann / ATV 1 / 16

