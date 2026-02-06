zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Petra, die Quirlige

"Reif für die Liebe": Das ist Petra und diese Herren wollen sie kennenlernen

von Sophia Seidl

Petra ist reif für die Liebe und stürzt sich ins Abenteuer Liebe.

Bild: Jörg Klickermann

"Reif für die Liebe": Petra liebt Stil, Charme und Romantik und sucht einen Mann, der sie zum Lachen bringt, klare Worte spricht und sie auf der Tanzfläche genauso begeistert, wie im echten Leben. Ob in ihrer Speed-Dating Auswahl in Wien jemand für das gemeinsame Leben dabei ist? Hier stellen wir Petra und ihre Anwärter vor.

Petra, die Junggebliebene

Wer sagt, dass das Leben mit 57 Jahren nicht noch einmal ganz neu beginnen kann? Petra, begleitet von ihrem Hund Sunny, möchte das Gegenteil beweisen. Sie ist eine äußerst lebensfrohe Frau mit stilsicherem Auftreten, und Sehnsucht nach einem Mann, der ihr aufmerksam zuhört und klare Worte nicht scheut. Kitsch und Romantik dürfen dabei nicht fehlen, sie liebt es, sich von schönen Dingen verzaubern zu lassen.

Sie sprüht vor Leidenschaft und Energie wenn es um das Tanzen geht. Petra träumt von einem Partner, der sie auf das Parkett begleitet und außerdem mit ihr gemeinsam auch die Spiritualität als einen tiefen, lebendigen Teil des Lebens erkundet – eine Reise, die man nicht nur sieht, sondern vor allem zusammen fühlt.

Petra stellt sich vor

Reif für die Liebe

Das ist Petra

Folge vom 28.01.2026 • 3 Min • Ab 12

Meine Freunde würden bestätigen, dass ich immer mit Herz bei der Sache bin, das innere Kind lebe und auch immer ein Hauch von Magie dabei ist.

Petra über sich selbst

Speeddate ins Glück

Im Gasthaus "Wiener Hütte" lädt Petra in gemütlichem Ambiente zum wohl charmantesten Speeddate des Landes: Nur drei Minuten haben die Bewerber Zeit, um das Herz von Petra zu erobern. Dabei wird’s emotional, ehrlich und zudem auch richtig unterhaltsam.

Am Ende der Dates steht eine schwierige Entscheidung an: Wer darf mit ins Chalet nach Schladming, wo das nächste Kapitel des Liebesabenteuers beginnt?

Das sind Petras Speed-Dating Bewerber

  • "Reif für die Liebe" Christoph

    Christoph

    Bild: Jörg Klickermann /ATV

  • "Reif für die Liebe" Johann

    Johann

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Thomas

    Thomas

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Walter

    Walter

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Micheal

    Michael

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Michael

    Michael C.

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Alois

    Alois

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Gerald

    Gerald

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Harald

    Harald

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Michael

    Michael

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Michael

    Michael

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Roman

    Roman

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Werner

    Werner

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Heimo

    Heimo

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Markus

    Markus

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

  • "Reif für die Liebe" Christian

    Christian

    Bild: Jörg Klickermann / ATV

Gefühle zur besten Sendezeit

Ab 18. Februar 2026, direkt nach dem "Bauer sucht Frau"-Finale geht es weiter mit Amors Pfeilen und dem Start von "Reif für die Liebe". Um 21:40 Uhr startet das Format auf Joyn und ATV.

Ab dem 25. Februar lädt das Format dann immer mittwochs um 20:15 Uhr zu romantischen Momenten, gefühlvollen Überraschungen und jeder Menge Herzklopfen vor traumhafter Alpenkulisse.

