Petra, die Quirlige
"Reif für die Liebe": Das ist Petra und diese Herren wollen sie kennenlernen
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
"Reif für die Liebe": Petra liebt Stil, Charme und Romantik und sucht einen Mann, der sie zum Lachen bringt, klare Worte spricht und sie auf der Tanzfläche genauso begeistert, wie im echten Leben. Ob in ihrer Speed-Dating Auswahl in Wien jemand für das gemeinsame Leben dabei ist? Hier stellen wir Petra und ihre Anwärter vor.
Petra, die Junggebliebene
Wer sagt, dass das Leben mit 57 Jahren nicht noch einmal ganz neu beginnen kann? Petra, begleitet von ihrem Hund Sunny, möchte das Gegenteil beweisen. Sie ist eine äußerst lebensfrohe Frau mit stilsicherem Auftreten, und Sehnsucht nach einem Mann, der ihr aufmerksam zuhört und klare Worte nicht scheut. Kitsch und Romantik dürfen dabei nicht fehlen, sie liebt es, sich von schönen Dingen verzaubern zu lassen.
Sie sprüht vor Leidenschaft und Energie wenn es um das Tanzen geht. Petra träumt von einem Partner, der sie auf das Parkett begleitet und außerdem mit ihr gemeinsam auch die Spiritualität als einen tiefen, lebendigen Teil des Lebens erkundet – eine Reise, die man nicht nur sieht, sondern vor allem zusammen fühlt.
Petra stellt sich vor
Meine Freunde würden bestätigen, dass ich immer mit Herz bei der Sache bin, das innere Kind lebe und auch immer ein Hauch von Magie dabei ist.
Speeddate ins Glück
Im Gasthaus "Wiener Hütte" lädt Petra in gemütlichem Ambiente zum wohl charmantesten Speeddate des Landes: Nur drei Minuten haben die Bewerber Zeit, um das Herz von Petra zu erobern. Dabei wird’s emotional, ehrlich und zudem auch richtig unterhaltsam.
Am Ende der Dates steht eine schwierige Entscheidung an: Wer darf mit ins Chalet nach Schladming, wo das nächste Kapitel des Liebesabenteuers beginnt?
Das sind Petras Speed-Dating Bewerber
Gefühle zur besten Sendezeit
Ab 18. Februar 2026, direkt nach dem "Bauer sucht Frau"-Finale geht es weiter mit Amors Pfeilen und dem Start von "Reif für die Liebe". Um 21:40 Uhr startet das Format auf Joyn und ATV.
Ab dem 25. Februar lädt das Format dann immer mittwochs um 20:15 Uhr zu romantischen Momenten, gefühlvollen Überraschungen und jeder Menge Herzklopfen vor traumhafter Alpenkulisse.