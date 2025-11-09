"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin "An diesem Abend ist es um uns geschehen": So lernte Alina Merkau ihren Mann lieben Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Aenna Schneider "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau spricht in ihrem Podcast über ihre Beziehung Bild: IMAGO/Future Image

Vor drei Monaten sind "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star und ihr Mann Rael Hoffmann zusammen nach Ibiza ausgewandert. In ihrem Podcast "Out of Office" sprechen sie nun über den Alltag in Spanien, ihre Pläne für die Zukunft und über den traumhaften Start ihrer Beziehung.

"Da könnte ich fast heulen", gesteht Alina Merkau sichtlich bewegt, als Rael Hoffmann beginnt, ihre romantische Kennenlerngeschichte zu erzählen. Die beiden lernten sich beruflich kennen. Er betrieb damals eine Eventagentur und organisierte Partys, unter anderem für MTV. Sie war zu dieser Zeit Volontärin und arbeitete auf eben diesen Veranstaltungen. Zunächst gab es nur wenige Berührungspunkte, doch nach einem kleinen Anstoß einer Freundin kam es schließlich zum ersten Date.

An diesem Abend war es um uns geschehen. [...] Es war, wie der Pfeil von Armor. Rael Hoffmann

Wie so oft war eigentlich keiner von beiden auf der Suche nach einer festen Beziehung. Trotzdem ging nach dem ersten Treffen alles sehr schnell. "Getroffen, gedatet, getanzt, geknutscht … und dann war es einfach da", fasst Rael Hoffmann die Kennenlernphase zusammen. Alle anfänglichen Zweifel von Alina Merkau verflogen rasch. Sie betont, dass alles sehr harmonisch verlief: "Es gab keine Spielchen, kein Drama." Rael habe von Anfang an alles richtig gemacht, sodass sie bereits nach acht Wochen beschlossen, nach einer gemeinsamen Wohnung zu suchen. Trotz Bedenken aus ihrem Umfeld zogen sie nach nur drei Monaten Beziehung zusammen. Eine gute Entscheidung, wie wir wissen, denn die beiden sind bis heute unzertrennlich.

So geht's dem Paar heute Anfang des Jahres entschieden sich Alina Merkau und ihr Mann, ihr Leben in Deutschland hinter sich zu lassen – zumindest vorerst. Für ein Jahr möchte das Paar mit seinen beiden Kindern auf der spanischen Insel Ibiza leben. Drei Monate sind bereits vergangen, und nach einem schwierigen Start mit großem Heimweh erzählt die Moderatorin, dass sich das Haus langsam wie ein Zuhause anfühlt. Auch das Zusammenleben mit ihrem Mann und den Kindern gestaltet sich sehr harmonisch. Im "Off-Air"-Interview im "SAT.1-Frühstücksfernsehen", das schon bald auf Joyn zu sehen ist, erzählt Merkau mehr: Die Familie führt einmal pro Woche einen "Gefühls-Check" durch, um im Austausch zu bleiben. Sie genießen das Landleben, wobei die größten Herausforderungen laut Alina Merkau die langen Autofahrten sind. Doch auch daran gewöhnt man sich. Die 39-Jährige erzählt, dass man irgendwann anfängt, kleine Dinge im Auto zu erledigen oder die Zeit als "Me-Time" mit einem Podcast zu genießen. Ansonsten scheint das Leben auf der Insel gut zu laufen, und im Podcast schließt das Paar nicht aus, doch langfristig auszuwandern. Vorerst bleibt es jedoch bei dem einen Jahr "Abenteuer", wie Alina Merkau es selbst nennt.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende um 9 Uhr "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Livestream auf Joyn