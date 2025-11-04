Styles für kältere Tage
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im November: Die Outfits der Moderator:innen von heute
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Style-Highlights im November: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit gemütlichen und stylischen Outfits moderieren sie durch den Herbst.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9:00 Uhr
Alina:
Blousonjacke: RIANI
Rock: RIANI
Matthias:
Overshirt: emilio adani
Stephanie:
Shirt: heine
Ohrringe: sweet deluxe
Caro:
Pullover: tuzzi
Hose: heine
Ohrringe: sweet deluxe
Alina:
Strickpullover: MARC CAIN
Matthias:
Hemd: emilio adani
Stephanie:
Blazer: MARC AUREL
Bluse: MARC AUREL
Jeans: MARC AUREL
Ohrringe: sweet deluxe
Caro:
Bluse: DESOTO
Jenny:
Shirt: MARC AUREL
Jeans: MARC AUREL
Ohrringe: CAJOY
Die Outfits vom 2. November 2025
Simone:
Kleid: MARC AUREL
Ohrringe: sweet deluxe
Karen:
Weste: KING LOUIE
Hose: KING LOUIE
Bluse: MARC CAIN
Ohrringe: sweet deluxe
Jenny:
Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Rock: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Strumpfhose: nur die
Die Outfits vom 1. November 2025
Karen:
Pullover: someday
Jeans: MARC CAIN
Marie:
Jeans: XANDRES
Ohrringe: CAJOY
Kyra:
Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Hose: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
