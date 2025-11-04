Styles für kältere Tage "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im November: Die Outfits der Moderator:innen von heute Aktualisiert: 04.11.2025 • 15:45 Uhr von Joyn Redaktion Jeden Morgen startet das Moderations-Team des Sat.1-Frühstücksfernsehens mit spannenden Gästen in den Tag. Bild: SAT.1/Christoph Köstlin

Style-Highlights im November: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Mit gemütlichen und stylischen Outfits moderieren sie durch den Herbst.

Die Outfits vom 4. November 2025 (Fast) monochrome Moderator:innen! Bild: SAT.1

Alina: Blousonjacke: RIANI Rock: RIANI Matthias: Overshirt: emilio adani Stephanie: Shirt: heine Ohrringe: sweet deluxe Caro: Pullover: tuzzi Hose: heine Ohrringe: sweet deluxe

Die Outfits vom 3. November 2025 Jeans-Power zum November-Start! Bild: SAT.1

Alina: Strickpullover: MARC CAIN Matthias: Hemd: emilio adani Stephanie: Blazer: MARC AUREL Bluse: MARC AUREL Jeans: MARC AUREL Ohrringe: sweet deluxe Caro: Bluse: DESOTO Jenny: Shirt: MARC AUREL Jeans: MARC AUREL Ohrringe: CAJOY

Die Outfits vom 2. November 2025 Simone: Kleid: MARC AUREL Ohrringe: sweet deluxe Karen: Weste: KING LOUIE Hose: KING LOUIE Bluse: MARC CAIN Ohrringe: sweet deluxe Jenny: Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD Rock: PRINCESS GOES HOLLYWOOD Strumpfhose: nur die

Die Outfits vom 1. November 2025 Karen: Pullover: someday Jeans: MARC CAIN Marie: Jeans: XANDRES Ohrringe: CAJOY Kyra: Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD Hose: PRINCESS GOES HOLLYWOOD