Martina Reuter hat es geschafft! In 18 Monaten hat die Moderatorin sage und schreibe 42 Kilogramm abgenommen. Im "SAT.1-Frühstückfernsehen" spricht sie nun über ihr Abnehm-Geheimnis und was sich seitdem in ihrem Leben verändert hat.

Wie hat Martina Reuter abgenommen?

Am Montag war die 45-Jährige zu Gast beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Im Interview erzählte sie dabei von ihrem Weg zu ihrem neuen Ich. Martina fühlte sich im vergangenen Jahr einfach nicht mehr wohl in ihrem Körper und entschied sich deshalb, abzunehmen. "Ich habe dann angefangen, meine komplette Ernährung umzustellen", erklärte sie. Die Moderatorin habe für sich einen ganz eigenen Weg gefunden, abzunehmen. Sie begann damit, immer wieder auf verschiedene Lebensmittel zu verzichten, Kalorien zu zählen und sich gesünder zu ernähren. So trank sie beispielsweise keinen Kaffee und aß kein Brot mehr. Auch Sport wurde zum Teil ihres Lebens - jedoch erst nach einigen Monaten.

Ein Ziel habe sie sich nicht gesetzt. "Ich wusste nur, ich muss was ändern", führte die Österreicherin weiter aus. Ihr Abnehmen behielt sie deshalb erst einmal auch für sich.