Comeback nach 16 Jahren Der Starttermin steht fest: Wann kommt das "Scrubs"-Reboot endlich? Aktualisiert: 06:15 Uhr von Franziska Hursach Das Kult-Team aus "Scrubs" steht wieder gemeinsam vor der Kamera - mit dabei sind Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes, John C. McGinley und Ken Jenkins. Bild: imago images / Ronald Grant

Die Wartezeit für alle "Scrubs"-Fans hat bald ein Ende. Das Reboot der Kultserie steht endlich in den Startlöchern! Wann genau J.D., Turk, Carla und Co. zurückkehren.

Die Kultserie "Scrubs" kehrt zurück - und das schon bald! Fans dürfen sich freuen: Das lang ersehnte Revival der beliebten Ärzte-Serie startet in den USA am 25. Februar 2026 auf ABC und Hulu. Wann die neuen Folgen in Deutschland erscheinen, steht zwar noch nicht fest, doch laut "Filmstarts" könnte es bereits am 26. Februar auf so weit sein.

"Scrubs"-Revival: Beliebter Original-Cast feiert emotionales Comeback Mit dabei ist fast der komplette Original-Cast - ein echtes Nostalgie-Geschenk für alle Fans. Allen voran Zach Braff (50), der wieder in seine Kultrolle als J.D. schlüpft. Auch Donald Faison (51) und Sarah Chalke (49) kehren als Turk und Elliot Reid zurück.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ebenso Judy Reyes (57) und John C. McGinley (66) stehen wieder vor der Kamera. Als Carla Espinosa und Dr. Cox bringen sie den unverwechselbaren "Scrubs"-Charme zurück. Das Revival verspricht damit nicht nur Humor, sondern auch jede Menge Nostalgie und emotionale Erinnerungen an die Kultserie.

J.D.s Abschied: Diese "Scrubs"-Folge brachte Fans weltweit zum Weinen Ganze Folge Scrubs - Die Anfänger Mein Finale (2) Verfügbar auf Joyn 21 Min Link kopieren Teilen

Die Originalserie lief von 2001 bis 2010 und begeisterte mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Humor, Herz und Krankenhauschaos. Dass die vertrauten Gesichter jetzt zurückkehren, lässt die Vorfreude auf ein Wiedersehen im Sacred Heart ins Unermessliche steigen. Schon bald heißt es also wieder: Tagträume, Chaos und jede Menge Herzklopfen - "Scrubs" ist zurück! Wer die Wartezeit überbrücken möchte, kann alle bisherigen Staffeln der Arztserie kostenlos auf Joyn streamen.