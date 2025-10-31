Überstürzte Hochzeit Wochen-Vorschau zu "Sturm der Liebe" ab 27. Oktober: Hochzeitsstress am Fürstenhof Aktualisiert: 31.10.2025 • 12:00 Uhr von Sylvia Loth Larissa (Vivien Wulf) versteht schockiert, dass es Yannik (Jo Weil) selbst war, der die Scheidung hat platzen lassen. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Am "Fürstenhof" spitzen sich die Ereignisse zu: Larissa kämpft um ihr Erbe und geht eine Scheinehe ein. Fanny ringt mit ihren Gefühlen, Katja mit der Zukunft ihres Sohnes Leo. Das erwartet dich ab dem 27. Oktober bei der Daily-Soap "Sturm der Liebe".

Überraschender Besuch und eine Goldene Hochzeit zu Beginn von Staffel 22 Larissa (Vivien Wulf) ist verzweifelt, weil Yanniks (Jo Weil) Scheidung geplatzt ist und ihr Erbe gefährdet ist. Yannik versucht, ihr innerhalb eines Tages einen Schein-Ehemann zu besorgen. Den nächsten Schritt wollen auch Katja (Isabell Stern) und Vincent (Thomas Walde) machen und zusammenziehen. Da Katjas Sohn Leo (Aurel Klug) überraschend zu Besuch kommt, zieht er mit ein und sorgt für Trubel. Für Alfons (Sepp Schauer) und Hildegard Sonnbichler (Antje Hagen) steht ein ganz besonderer Tag vor der Tür: der 50. Hochzeitstag - doch das passende Geschenk zu finden, ist gar nicht so leicht.

Folge 4484 (Montag, 27. Oktober): Teures Erbe Dass Yanniks Scheidung geplatzt ist, stört Larissa gewaltig. Sie ist verzweifelt, weil sie ihr Erbe verloren glaubt. Yannik setzt alle Hebel in Bewegung, damit Larissa innerhalb eines Tages einen Schein-Ehemann findet. Alfons ist betroffen, als Fritz (Thimo Meitner) erklärt, sich im "Fürstenhof"-Team noch nicht richtig wohlzufühlen. Nach Rücksprache mit Christoph (Dieter Bach) beschließt Alfons daher, dass Fritz und Lale (Yeliz Simsek) das Betriebsfest planen. Fritz ist alles andere als begeistert, findet mit Lale aber doch noch einen Konsens. Greta (Laura Osswald) und Miro (Pablo Sprungala) wollen das Ehepaar Sonnbichler zur Goldenen Hochzeit mit einer Zeitungsausgabe ihres Hochzeitstags überraschen. Als das Exemplar ankommt, ist Greta entsetzt, da fast ausschließlich negative Nachrichten drinstehen. Da kommt ihr und Miro eine Idee.

Folge 4485 (Dienstag, 28. Oktober): Zauberer und Zukunftspläne Katja fühlt sich in der Saalfeld-Wohnung unwohl, weil die Spannungen mit Christoph zunehmen. Als Vincent ihr vorschlägt, zu ihm zu ziehen, ist sie unschlüssig. Greta will unbedingt das Lokal Luis übernehmen und bereitet sich auf einen wichtigen Banktermin für den Kredit vor. Sie merkt, wie nah sie wegen der Schwangerschaft am Wasser gebaut ist und hat Angst, dass sie beim Termin zu emotional wird. Miro hofft auf das Mitgefühl des Bänkers und darauf, dass dieser sein Angebot verbessert. Beim geplanten Betriebsfest sollen alle Mitarbeiter eine Zirkusnummer aufführen. Als gutes Beispiel will Mit-Organisator Fritz vorangehen, der eine Zaubershow zeigen wird. Auch Erik (Michael Niederbühl) will als Zauberer glänzen und dabei Fritz übertreffen. Der bittet Fanny (Johanna Graen) um Unterstützung, um den Wettkampf mit Erik zu gewinnen. Als Yvonne (Tanja Lanäus) sich als Partnerin anbietet, weil Fanny nicht will, ist Erik sauer.

Folge 4486 (Mittwoch, 29. Oktober): ein Überraschungsgast Dass Kilian (Anthony Paul) plötzlich verheiratet ist, bringt Fanny völlig aus der Fassung. Nach ihrer gemeinsamen Nacht hegt sie echte Gefühle, die sie nicht verdrängen kann. Um sich zu schützen, geht sie auf Abstand. Katja entscheidet sich, bei Vincent einzuziehen und bringt einen Überraschungsgast mit. Ihr Sohn Leo ist zu Besuch. Für Vincent ist das kein Problem, aber Katja hat das Gefühl, dass ihren Sohn etwas belastet. Leo bestreitet das allerdings. Erik ist immer noch empört darüber, dass Yvonne Fritz bei seinem Auftritt als Zauberer unterstützen will. Also verlangt er von Yvonne, sich zurückzuziehen und Fritz abzusagen. Yvonne will sich allerdings nichts von ihrem Mann vorschreiben lassen, sondern allein entscheiden. Als sie merkt, dass Fritz ein lausiger Zauberer ist, kommt sie ins Grübeln.

Alfons (Sepp Schauer) weiht Hildegard (Antje Hagen) ein, wie es zu Larissas und Kilians Hochzeit kam. Bild: ARD/WDR/Thomas Neumeier

Folge 4487 (Donnerstag, 30. Oktober): Hals über Kopf Katja möchte gerne mehr Zeit mit ihrem Sohn Leo verbringen, doch der "Fürstenhof" nimmt sie ziemlich in Beschlag. Das Verhältnis von Leo und Vincent bleibt erst mal distanziert. Kilian streitet gegenüber Greta alles ab. Damit Larissa durch die Scheinehe keine Probleme bekommt, erzählt er allen, dass sie sich Hals über Kopf verliebt hätten. Fanny will zwischen Greta und Kilian vermitteln bezüglich des Luis. Hildegard grübelt, was sie ihrem Alfons zum 50. Hochzeitstag schenken soll. Erst als Yannik aus seiner Studienzeit berichtet, wird Hildegard klar, was das passende Geschenk wäre. Ihr Mann Alfons lässt sich von Enkelin Clara zu einem besonderen Geschenk für seine Hildegard inspirieren.

Folge 4488 (Freitag, 31. Oktober): Hochzeits-Vorbereitungen Fritz macht Fanny klar, dass Gefühle für einen verheirateten Mann sinnlos sind. Schließlich war sie selbst verletzt, als ihr Vater ihre Mutter wegen einer anderen Frau verlassen hat. Katja kommt schwer damit klar, dass Leo seinen Traum aufgegeben hat. Sie braucht eine Weile, um das akzeptieren. Vincent und Werner machen ihr klar, dass sie ihren Sohn aber nicht zwingen kann, weiter zu studieren. Zu ihrer Goldenen Hochzeit freut sich Hildegard besonders auf Yanniks Auftritt als Udo-Jürgens-Double, begleitet von Michael (Erich Altenkopf) am Klavier. Doch die erste Probe verläuft anders als erwartet und Hildegard steht plötzlich vor der Herausforderung, kurzfristig einen neuen Sänger finden zu müssen.