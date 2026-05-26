Hält die Liebe dem Härtetest? Tara Tabitha & Dennis Lodi sind bei "Temptation Island VIP" Veröffentlicht: 26.05.2026 • 17:47 Uhr von Sophia Seidl Tara Tabitha und Dennis Lodi zeigen sich bei der Premiere von "Promis unter Palmen" 2026 verliebt wie eh und je. Bild: BOBO

Tara Tabitha und Dennis Lodi wagen den nächsten großen Schritt: Das Reality-Paar stellt sich dem wohl härtesten Beziehungstest im Fernsehen. Bei "Temptation Island VIP" wollen die beiden herausfinden, ob ihre Liebe wirklich unerschütterlich ist.

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Vom Reality-Flirt zum Traumpaar Tara Tabitha und Dennis Lodi gelten als das Reality-Paar des Jahres: Bei den "Reality Awards" wurden sie kürzlich sogar mit dem Preis für die "Lovestory des Jahres" ausgezeichnet. Kennengelernt haben sich die beiden bei "Kampf der Realitystars", kurz darauf wurden sie ein Paar, mittlerweile sind Tara und Dennis seit über einem Jahr unzertrennlich. Seitdem hat sich einiges getan: Dennis zog für Tara nach Wien, gemeinsam drehten sie ihre ATV-Show "Tara und Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen" und zu ihrer Hündin Malu adoptierten sie zuletzt sogar noch einen zweiten Welpen.

Jetzt kommt der TV-Liebescheck Nun soll diese Beziehung auf die Probe gestellt werden und das ausgerechnet bei der nächsten TV-Show "Temptation Island VIP": Getrennt voneinander leben die Paare in Luxusvillen und verbringen ihre Zeit mit flirtbereiten Singles, die gezielt versuchen, für Unruhe zu sorgen. Am Ende entscheidet sich, ob die Liebe stark genug ist oder zerbricht. Ein genaues Startdatum steht derzeit noch nicht fest, die Dreharbeiten auf Kreta sind jedoch bereits angelaufen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Ausstrahlung im Herbst erfolgt.

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