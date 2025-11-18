Das geht unter die Haut! Tara Tabitha sticht sich ein Tattoo für Dennis

Für Tara Tabitha reicht die Liebe zu Dennis Lodi besonders tief. So tief, dass sie sich jetzt in ihrer neuen Sendung "Tara und Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen" für ihren Partner ein Tattoo stechen lässt. Ein Liebesbeweis, der definitiv unter die Haut geht. Wie wird Schatz Dennis Lodi darauf reagieren?

Wer schön sein will, muss leiden Tara ist vor zehn Jahren das letzte Mal für eines ihrer Tattoos unter die Nadel gegangen. Die Erfahrung war zu schmerzhaft. Die Beziehung zu Dennis scheint nun der richtige Zeitpunkt zu sein, um ihre Schmerzgrenze noch einmal zu testen. Als Symbol wählt Tara einen Löwen. Das ist nämlich nicht nur Dennis' Sternzeichen, sondern hat für Tara und Dennis eine besondere Bedeutung. Nicht umsonst versteckte sie ihren Geliebten monatelang hinter einer Löwenmaske auf Social Media.

Vielleicht kommt irgendwann mal ein Weibchen dazu ... und Löwen-Babys. Tara blickt in ihre farbenfrohe Zukunft

Taras persönlicher Löwe Ihr Dennis weiß von der ganzen Tinte nichts und so muss Tara kreativ werden, um das neue Tattoo vor ihm zu verstecken. Sie tischt ihm dafür sogar eine kleine Lüge auf und nimmt einen Sturz als Vorwand für das Pflaster über dem Tattoo. Im Schönbrunner Tiergarten wählt Tara dann den richtigen Moment - passend vor dem Löwen-Gehege. Gelingt Tara die Überraschung? Das siehst du in der neuen Folge "Tara und Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen" - jeden Montag mit einer neuen Folge auf ATV und auf Joyn.

Hier geht es zur neuen Folge Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen Vom Wiener Kirtag ins Schwabenland Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.11.2025 • 47 Min • Ab 12