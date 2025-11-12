"1991 ging das Experiment los" "Tatort"-Star Ulrich Tukur enthüllt spannende Details über sein Liebesleben Aktualisiert: Vor 28 Minuten von Johanna Grauthoff Seit 1991 ist Katharina John (l.) mit Ulrich Tukur (r.) zusammen. Bild: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Er gehört zu den größten Schauspielern in Deutschland, sie bleibt lieber hinter den Kulissen: Seit über drei Jahrzehnten sind Ulrich Tukur und Katharina John ein Paar. Doch ihre Liebe stand nicht immer unter einem guten Stern. Das spannende Liebesleben des "Tatort"-Stars!

Ulrich Tukur vor der Kamera Ulrich Tukur (68) zählt zu den vielseitigsten Schauspielern Deutschlands. Mit Rollen in internationalen Erfolgsfilmen wie "Solaris" (2002), "Der Stellvertreter" (2002) und vor allem im Oscar-prämierten Drama "Das Leben der Anderen" (2006) spielte er sich in die erste Reihe der deutschen Schauspielkunst. Seit 2010 begeistert Tukur zudem ein Millionenpublikum als LKA-Ermittler Felix Murot im Wiesbadener "Tatort". In der beliebten Krimireihe spielt er einen ewigen Junggesellen - ein spannender Kontrast zu seinem Privatleben, denn abseits der Kamera ist er seit vielen Jahren glücklich verheiratet.

Von der Jugendliebe zur ersten Ehe Das Liebesleben von Ulrich Tukur begann früh. Während eines Schüleraustauschs in den 1970er-Jahren in der Nähe von Bosten lernte er seine erste Frau Amber Wood kennen. Aus der Jugendliebe entwickelte sich später eine Ehe, aus der zwei Töchtern hervorgingen: Marlene Tukur, die ebenfalls Schauspielerin ist und Lilian Tukur. Beide leben in den USA. Ihre Ehe ging in die Brüche. Tukur entschied sich für seine Karriere und gegen das Familienleben:

Das war sicher egoistisch. Aber ich war ehrlich zu ihr. Und so haben wir uns getrennt. Ulrich Tukur im "SZ"-Interview

Das "Experiment" mit Katharina John 1991 begann eine neue Liebesgeschichte: Tukur verliebte sich in die Hamburger Fotografin Katharina John (54). In der ARD-Sendung "Das" erinnerte er sich im Mai 2025 an die Anfänge: "1991 ging das Experiment los." Die ersten Jahre waren geprägt von Leidenschaft, aber auch Unsicherheiten. Ende der 1990er- Jahre stand die Beziehung sogar auf der Kippe:

Wir hatten uns verzettelt, sie lebte plötzlich irgendwo auf Teneriffa und ich kniete vor ihr und fragte sie, wo sie denn am liebsten mit mir leben würde, wenn es denn noch mal mit uns klappen würde. Ulrich Tukur

Die Antwort führte das Paar nach Venedig, wo sie sich 2003 schließlich das Jawort gaben.

Wer ist Katharina John? Katharina John hat sich längst selbst einen Namen gemacht: Als Fotografin, mit Fokus auf den Bereich Theater- und Porträtfotografie arbeitet sie erfolgreich hinter der Kamera. Private Reisen inspirierten sie dabei immer wieder zu neuen Projekten - nicht nur fotografisch, sondern auch literarisch. 2009 veröffentlichte sie ihr erstes Buch "Das hohe Lied der Liebe". Zwei Jahre später folgte das Gedichtband "Wehe, wirre, wunderliche Worte". Auf dem Jakobsweg sammelte sie Eindrücke, die sie 2013 in ihrem Werk "Unterwegs" dokumentierte. "Es ist die Grenzerfahrung, die mich reizt. Die komplette Entschleunigung. Einmal anhalten und drei Wochen lang etwas nur für sich tun, sich spüren, ein Ziel haben", erzählte Katharina John in einem Interview mit der "Welt". Das könnte "Tatort"-Fans auch interessieren: Trauer um Torsten Michaelis: Das ist die Todesursache des "Tatort"-Schauspielers. Überraschung im "Tatort": Martin Brambach und Kollege sind Brüder August Diehl: Mit dieser Promi-Frau war der "Tatort"-Star liiert.

Liebe zwischen Beruf und Leidenschaft Die Ehe von Tukur und John funktioniert besonders gut, da beide beruflich stark eingespannt sind. "Sie ist unterwegs, ich bin unterwegs, wir sehen uns also relativ selten. Das hält eine Beziehung spannend", erklärte Tukur. Der nötige Freiraum erlaubt beiden, ihre kreativen Projekte unabhängig zu verfolgen. Als Tukur beispielsweise einen Film in Südafrika drehte, begleitete ihn seine Frau, um eigene Fotoserien in den Townships aufzunehmen. "Wir waren zwar zusammen, aber jeder machte unabhängig seine Arbeit", sagte sie 2013.

Leben in Italien: Entschleunigung und Meerblick Nach einem Zwischenstopp in Berlin lebt das Paar mittlerweile in einem Landhaus in Italien mit Blick aufs Meer. Für Tukur ist diese Umgebung ideal: "Für mich ist es einfach wunderschön, an einem völlig entschleunigten Ort zu leben, wo noch viel Wert auf familiäre Strukturen gelegt wird und wo man sich einfach zwanglos kennenlernt und gemeinsam lebt, redet und musiziert." Auch Katharina John schwärmt von ihrem mediterranen Zuhause. "Das Haus hat mich gefunden! Und dann auch noch das Meer." Das Paar verbindet nicht nur die Liebe, sondern auch eine gemeinsame Leidenschaft für Kunst, Reisen und das bewusste Leben abseits des hektischen Alltags.

Musik, Oliven und Wein In einem Interview anlässlich des neuen Films "Dann passiert das Leben" erzählte Tukur der Zeitung "Rheinische Post", wie er sich sein künftiges Leben dort, im hohen Alter, vorstellt. In dem Werk von Regisseurin Neele Leana Vollmar verkörpert er gemeinsam mit Anke Engelke den melancholischen Alltag eines Ehemannes und seiner Frau kurz vor der Rente - erstarrt in Ereignislosigkeit und Routine. Für Tukur selbst käme so ein Leben auch nach seinem Tatort-Aus nicht in Frage. "Ich arbeite wahnsinnig gern, bin gern in Bewegung", so der Schauspieler. Wer sich nur über seinen Beruf definiere und kein anderes Fundament hätte, käme natürlich als arbeitsloser Rentner in Not. "Ich habe ein vier Hektar großes Anwesen, betreibe Landbau - Wein und Oliven", so Tukur über seine Situation in Süditalien. Und er habe das Glück, die Musik nicht aufgegeben zu haben. "Es macht mir großen Spaß, auch für mich alleine Musik zu spielen."